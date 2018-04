Mencionó el director del hospital regional, al mismo tiempo que indicaba que se tendrán que esclarecer las responsabilidades del caso.

Fue la respuesta del Dr. Percy Rojas, frente a la información propalada por varios medios de comunicación en cuanto a que dicho nosocomio dio de baja a varios medicamentos e insumos médicos.

“El hospital regional por toda fuente de financiamiento ha gastado 8 millones de soles en el año 2017. Esta cantidad de medicamentos e insumos que se han vencido y han sido dados de baja, son parte del procedimiento normal que nosotros hacemos, sin que ello signifique que no se vayan a esclarecer las responsabilidades del caso. Pero pienso que tampoco hay que magnificar el hecho ya que no representa ni el 1% del total de medicamentos e insumos que el hospital adquiere y utiliza diariamente.

Muchos medicamentos e insumos son de programas, el hospital no los compra, sino que los envía el ministerio de salud para algún tipo de pacientes. Entonces nosotros no podemos predecir qué cantidad nos van a enviar y qué cantidad se van a utilizar.

En cuanto a pacientes críticos hubo 2 casos de hemodiálisis peritonial. Uno falleció y otro fue a Lima, pero los insumos ya los teníamos en el hospital y no volvió a presentarse otro caso más durante el año. Entonces pasó el tiempo y ese medicamento no se utilizó en otro paciente y se venció”, explicó Rojas.

De otro lado ¿cómo quedó el caso con la defensora del Pueblo respecto a la presunta violación de una menor en el nosocomio?

-Todavía no nos ha notificado formalmente. Le hemos manifestado nuestro malestar ya que nos hubiera gustado que primero recibamos una notificación dado que formalmente no tenemos ningún documento sobre el caso.

A la fecha, al día de hoy, el hospital no ha recibido ni un solo documento sobre el caso. Eso me impide a mi actuar sobre ello. Lo único que hemos hecho respecto de la información periodística, es pedir información a todas las áreas, no tengo otro dato más.