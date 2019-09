“Me siento muy incómoda con todo lo que está pasando acá”

Expresó la consejera regional de Contamana, Gisela Panduro, en torno a los audios del vicegobernador.

Ayer hubo una seguidilla de reuniones entre los consejeros regionales y abogados en el marco de una pronta investigación concerniente a los audios que registran la voz del vicegobernador, conocidos desde la semana pasada. Sobre el punto opinó la consejera Panduro Valles.

“Estamos en reuniones para evaluar toda esta situación, incluso con los asesores legales. Se viene analizando todos los puntos y se llegará a una decisión que se conocerá el 5 de setiembre en la sesión ordinaria del consejo regional.

Es muy lamentable toda esta situación, tenemos que evaluar bien. Como todos los consejeros, a veces no sabemos con qué personas nos rodeamos en campaña electoral. Me siento muy incómoda con ese actuar por lo que se tomarán decisiones el 5 de setiembre”, opinó la consejera Gisela.

En cuanto a las protestas que se registran en Contamana, mencionó que igual pasa en todas las provincias y es preciso que el gobierno regional tome acciones.

Mientras hay protestas por Contamana.

Ángel Panaifo Gómez, vicepresidente del frente de lucha de la provincia de Ucayali-Contamana, se comunicó con este medio de comunicación para dar a conocer la indignación en que está sumida esa provincia.

“En estos momentos la ciudad atraviesa varios problemas con nuestras autoridades, en el sector salud, educación y gerencia regional. Hace unos días vino el gobernador a Contamana, pero fue un saludo a la bandera porque no ha traído novedades para bien de la provincia.

Como frente le alcanzamos un memorial pidiendo la destitución del director del hospital, de la gerencia regional y del mismo director de la Ugel de Contamana, pero no hay respuesta. Ahora mismo el SITASE, lleva 10 días de lucha y nadie resuelve su problema, no hay para su canasta de vida, pero sí para otros gastos.

A través del diario Contraloría ha publicado actos de corrupción que existe en la Ugel, de algo de 2 millones de soles gastados en viáticos. Hay funcionarios, administrativos, tesorero, director, el asesor, que realizan viajes todos los meses a diferentes partes de la región y el país.

Exigimos desde Contamana que el gobernador haga una reingeniería de funcionarios en nuestra provincia”, concluyó el dirigente.