Marina de Guerra llegó hasta Santa Rita de Castilla

Comuneros dejaron en claro que no querían ningún enfrentamiento con ellos.

Para nadie es un secreto que la crisis indígena sigue latente. Los diálogos con PCM son pan de todos los días, pero no arriban a nada concreto. Y lo concreto es que se ejecuten obras que beneficien a las comunidades involucradas en la franja petrolera, tal como se los han prometido en sendas actas de acuerdos eternos.

Tampoco es un secreto el desprecio que parecen tener las altas autoridades del país para con el pueblo de Loreto. Siguen subestimándolo desde hace décadas. En eso se sostienen para continuar haciendo lo que hacen con esta región donde el olvido parece haber echado moho en las diversas generaciones. Un problema por resolver.

La crisis continúa en la zona Santa Rita de Castilla, donde comuneros hace más de una semana decidieron hacer control territorial, deteniendo a tres embarcaciones de Petrotal y Perenco.

Un patrullero de la Marina llegó el día de ayer a la zona, lo que llamó de inmediato la atención de los comuneros. Manifestaron que les habían dicho que los seguirían una vez que los piquetes se hubieran ido.

Agregando que el bloque de la Marina sí tenía una ametralladora en el patrullero y que ellos no estaban armados. “Además, nosotros no estamos en guerra, solo estamos haciendo control territorial dentro de nuestra jurisdicción”, por lo que consideraron una provocación.

“El pueblo no está para hacer provocaciones y ningún acto de violencia, más bien el Estado es el que está promoviendo todo esto”, mencionaron desde la zona en conflicto. Al cierre, se conoció que había salido una de las embarcaciones. Y también denunciaron que la Marina les había quitado una lanza, exigiendo que les devuelvan.