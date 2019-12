Llega Raúl Vásquez, la voz que canta al Amazonas

Para el espectáculo artístico del año

Raúl Vásquez, el ícono de la música loretana, llegó a Iquitos para un encuentro especial, para el inicio de una nueva etapa que combina lo mejor del recuerdo y la expectativa de lo nuevo: Recordando un Canto al Amazonas. En el momento de su llegada, el cantor dijo que: “Me siento muy halagado desde el día que me llamaron para participar. Me he sentido muy emocionado y mejor no sigo hablando porque me pondré a llorar”.

Desde que La Plañidera se oyó por primera vez, muchas generaciones la han cantado y disfrutado en el Perú y en otros países vecinos; de igual manera, desde que Natacha se escuchó en la novela del mismo nombre, millones de personas la sintieron en Latinoamérica y soñaron con el verdadero amor, con el que vence todas las barreras y prejuicios.

No solo compuso el himno de la región Loreto, o el de uno de los clubes más importantes del país, el blanquiazul; no solo ha sido reconocido por otros consagrados artistas como Leonardo Favio, quien cantó su canción emblemática; no solo tiene la canción más inspiradora para los nuevos matrimonios: Vas a ser mi compañera, sino que representa al hombre loretano, sencillo, natural, amistoso y con una profunda mística por la vida.

Raúl, vuelve por un evento musical artístico que revalora el virtuosismo musical cultivado por los loretanos, por eso estará el viernes 13, junto a otros consagrados artistas loretanos, en el escenario, junto a 55 valores loretanos que entregarán lo mejor de su arte en el coliseo cerrado desde las 7 pm.

“A los jóvenes que no me conocen que vayan para que me conozcan y a los viejos para que recuerden. Con todo mi corazón voy a cantar mañana”, invitó Raúl Vásquez.