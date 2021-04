¿“Laguna Sapi-Sapi-Nauta” convertida en una verdadera estafa?

Pueblo de Nauta protestará dentro de poco ya que la obra no ha avanzado pese a los millones que vale.

Por el momento parece una obra fantasmal, sin obreros.

Según alcalde Gianpaolo Rojas, el pueblo protestaría fuertemente por retraso de obra.



El inicio de la construcción de la futura obra fue difundido por los medios de comunicación con “bombos y platillos” el pasado 23 de octubre de 2019. Fue concebida bajo la modalidad de contrata (con plata del Fideicomiso), dándole un plazo al consorcio Nauta para su ejecución de 210 días calendarios.

Le colocaron el rimbombante nombre de: “Mejoramiento de los servicios de valoración cultural de la Laguna Sapi- Sapi para la conservación del saber ancestral de la ciudad de Nauta a un monto de 6 millones 278 mil 524 soles.

Monto diferenciado nada más que por un millón de soles con el colegio “Melvis Jones” en Iquitos, con el que pueden comparar y ver que existe una tremenda diferencia en infraestructura que le sobrepasa tremendamente a “Sapi Sapi” donde prácticamente están utilizando tubos oxidados.

La gente casi no puede verla porque la obra ha sido aislada, tapada con calaminas, pero este medio de comunicación pudo captar algunas tomas para que tengan una idea del avance nimio de Sapi-Sapi. Pese a los millones que demanda.

Sobre el punto se entrevistó al alcalde de esa municipalidad Gianpaolo Rojas, quien- no hay que olvidarlo- antes de la entrega estuvo en reuniones poco usuales con personajes que luego ganaron la buena pro. Más ahora se pone del lado del pueblo para reclamar al gobernador de Loreto.

“Este es un problema grande. Yo ya le he preguntado al profesor Elisbán Ochoa, nos dice que pronto. Yo he respondido que ese (laguna sapi sapi) es un tema que va a reventar en estos días con la sociedad civil.

Ya he pedido que solucione el impase, pero el gobierno regional no lo toma en serio, a veces esperan que la población se levante para que recién tomen cartas en el asunto” opinó el alcalde quien la semana pasada se reunió con los representantes de la PCM a fin de darles a conocer todas las trabas que tienen para impulsar un desarrollo célere en su provincia.

El ministerio público hace años que tiene en su cajón una denuncia porque habría existido un canje de una camioneta negra (para el gobernador) para la salida de la buena pro de esta obra fantasmal, sin que hasta ahora se sepa nada de la situación de investigación en que anda.

(Luz Marina Herrera Lama).