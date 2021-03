Kevin Boullosa, el 3 del Partido Morado comprometido a trabajar por la juventud de Loreto y por mejores oportunidades de desarrollo

Joven de 26 años, propone legislar a favor de todos los loretanos, pero especialmente por la juventud, los grupos menos favorecidos y con cero tolerancias a la corrupción.



Cada vez son mas los jóvenes que se sienten identificados con las propuestas de Kevin Boullosa, candidato con el número 3 al congreso de la República por el partido Morado, quien a su corta edad se encuentra comprometido por ocupar un curul para legislar a favor de todos los loretanos, pero especialmente por la juventud, los menos favorecidos y con cero tolerancia a la corrupción, por ser una de las plagas que más atraso ha generado en el desarrollo del país y de la región Loreto.

El candidato con el numero 3 por el partido Morado, precisó que tiene tres propuestas concretas, que son legislar a favor de la población menos favorecida, impulsar leyes que promuevan el desarrollo de Loreto y cero tolerancia a la corrupción.

“Voy a legislar para dar oportunidades de desarrollo para todos, principalmente para los más jóvenes, ya que cuando salen al mercado laboral tienen que afrontar que no hay muchas oportunidades para ellos, por eso propongo la Ley de Inclusión Laboral del 40% de los jóvenes en el sector público y privado. Trabajaré una Ley que determine el pago de la deuda social de los maestros ya que no es justo que los docentes, quienes se encargan de formar al futuro del país tengan que estar pasando por este tipo de situaciones donde no se les reconoce este pago”.

Entre otra de sus propuestas Kevin Boullosa candidato por el número 3 del partido Morado propone la modificación de la Ley del Fidecomiso y una norma que declare en emergencia los recursos hídricos en Loreto, porque es la fuente que abastece de agua a las comunidades rurales e indígenas que se encuentran en las diferentes cuencas.

Para el candidato kevin Boullosa es importante la atención y protección de la mujer y los menores de edad, así como trabajar por mejores oportunidades de desarrollo para todos, pero fundamentalmente para los más necesitados, que muchas veces no son atendidos y si ignorados; así como luchar contra la corrupción, sin blindar o proteger a nadie que haya cometido delito contra el Estado y la población que tanto daño causa ya que por un pago que se hace debajo de la mesa se deja de construir colegios, hospitales, postas, carreteras, en beneficio del pueblo. Asimismo recordó que sin ir muy lejos en Loreto tenemos una obra símbolo de la corrupción que es la obra del alcantarillado de Iquitos y esto trae como consecuencia que cada vez que llueve fuerte nos inundemos en la ciudad de Iquitos.

Al finalizar la entrevista precisó: “Soy el 3, del partido Morado, quiero trabajar por mi amado Loreto, y mi compromiso es que desde el próximo 28 de julio trabajaré por mi región Loreto”.

CONOCIENDO AL CANDIDATO

Kevin Boullosa, nació en Iquitos, el 14 de febrero de 1994, tiene 26 años, está cursando los últimos ciclos de la carrera de ingeniería industrial, hijo de madre contamanina y de padre iquiteño, su hermano Luis Boullosa, fue declarado héroe Nacional de la Aviación del Ejército del Perú.

Desde los 20 años decidió incursionar en la política acompañando al líder del Partido Morado, Julio Guzmán en el recorrido por todas las provincias de la región Loreto.