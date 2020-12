Afirmó José Fachin

El vocero de las federaciones indígenas del circuito petrolero, José Fachin, manifestó que la inestabilidad política y continuo cambio de gobierno en nuestro país ha perjudicado enormemente a las comunidades nativas de la región Loreto.

Según detalla Fachin, los pueblos indígenas ya habían logrado grandes avances a través del dialogo con los representantes del gobierno de Martín Vizcarra, pero, parece que todos esos acuerdos y diálogos se fueron al tacho con la vacancia del ahora ex presiden-te, lo cual deja en incertidumbre a las comunidades amazónicas indígenas, pues a la fecha no saben si los acuerdos para la mejora en educación, salud, proyectos de desarrollo y demás en favor de es-tos pueblos, serán tomados en cuenta por el actual gobierno de Francisco Sagasti.

Asimismo, Fachin indica que vienen solicitando reunirse con los nuevos representantes de la PCM, pero, hasta la fecha no han tenido respuesta favorable.

“La inestabilidad política viene afectando a los pueblos indígenas porque puso en duda los acuerdos que teníamos con el gobierno…. Nosotros hasta el momento no hemos tenido conversaciones con el gobierno de Sagasti, pero esperamos pronto poder entablar una mesa de dialogo en la cual se toquen los temas de interés de los pueblos indígenas” expresó. (R. Graicht)