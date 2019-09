Hoy concluye segundo día de paralización de trabajadores del sector estatal

Ayer CGTP se concentró en Plaza de Armas, luego fueron al ministerio público y poder judicial.

En ese lugar se pudo entrevistar al ex secretario del sindicato de trabajadores del hospital Iquitos, Jesús Farroñay, quien fue claro en mencionar qué si el gobierno no atendía las demandas de la CGTP a nivel nacional, dentro de poco se concentrarían para implementar una huelga nacional indefinida. Y ahí sí que la situación se tornaría crítica.

“Están las bases más importantes del sector estatal, el gobierno central quiere recortar una serie de beneficios laborales que hemos conseguido a lo largo de muchas luchas. Eso no se puede permitir.

En cuanto al gobierno regional también hay toda una plataforma por resolver. Este jueves (hoy) concluye el paro nacional de 48 horas, luego habrá reunión de bases a nivel nacional donde es posible que se impulse una huelga indefinida en caso no sean solucionadas las principales demandas”, puntualizó Farroñay.

ALGUNAS DEMANDAS REGIONALES.

-Cumplimiento de la Ley 27037 Ley de promoción e inversión de la Amazonía peruana. Tratado de cooperación aduanera Perú Colombia. No a la hidrovía, no a la especulación en el precio de los productos de primera necesidad.

Construcción de nueva planta de agua y alcantarillado en toda la región, Pago total de las deudas sociales, sueldos y pensiones dignas. Construcción de los mercados de abastos de Belén, Morona Cocha, Modelo, Central. Más proyectos de inversión para tanto loretano desocupado.

No a la privatización de empresas estratégicas como Sedaloreto, Electro Oriente, Banco de la Nación, Refinería Iquitos, Enapu, etc.