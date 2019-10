Hoy ceremonia oficial por los 113 años de creación de la Corte de Loreto

Fue creada mediante Ley N° 230, promulgada el 06 de octubre 1906

En la Plaza de Armas ayer el presidente de CSJLO, Mg. Javier Sologuren, izó el Pabellón Nacional

Entre otras actividades hoy habrá Muestra Fotográfica por Aniversario

La celebración de los 113 años de creación de la Corte Superior de Justicia de Loreto (CSJLO) se viene realizando en el marco de un programa de actividades que se desarrolla desde ayer domingo 06 y culmina hoy lunes 07 de octubre.

La reseña histórica oficial de este poder del Estado en Loreto señala que la Corte Superior de Justicia de Loreto, se creó mediante Ley N° 230, promulgada el 06 de octubre de mil novecientos seis (1906).

Su primer presidente fue el doctor Adriano La Madrid, y su jurisdicción abarcaba los Departamentos de Loreto y San Martín. Según consta en el acta de esa fecha, el juramento del primer presidente de la Corte de la «floresta» pPeruana fue ante el prefecto de Loreto, Carlos Zapata.

Se manifestó en dicho acto que la creación de la Corte de Iquitos, era muy importante porque aceleraría la administración de justicia y haría más eficaz la aplicación de la ley, desapareciendo de este modo el mayor inconveniente que existía en esa época al tener que recurrir a la Corte de Cajamarca de la que dependía Loreto.

La Corte Superior de Justicia de Loreto que ayer cumplió 113 años de creación, es más conocida como Poder Judicial de Loreto. Esta institución “es un organismo autónomo constituido por una estructura jerárquica de estamentos, que ejercen la potestad de administrar justicia”.

Administrar justicia resume concisamente el objetivo de esta institución; sin embargo, en más de un siglo de vida institucional, y gestión tras gestión, este “simple” y primario objetivo se convierte en el mayor reto para todos los presidentes que han direccionado esta Corte Superior, pues debe cumplirse en términos de transparencia, calidad, celeridad, eficacia y eficiencia.

De esta manera, cada gestión será básicamente diferenciada por la priorización de acciones y estrategias que asuma, lo cual se verá reflejado primordialmente en las cifras o datos cuantitativos, pero también en la percepción y opinión de los accesitarios al servicio.

Al mismo tiempo, el reto está en guiar a los colaboradores que la conforman: jueces, personal jurisdiccional y administrativo, a seguir el rumbo trazado y brindar un buen servicio al ciudadano, desde el momento mismo en que ingresa a las instalaciones, hasta la culminación misma del proceso judicial que le compete, sea cual fuera su condición.

Complementariamente, la Corte de Loreto con la visión de no solo impartir justicia, desarrolla de manera complementaria actividades de sensibilización, preventivas, y de atención, para fomentar el acercamiento de la justicia a los sectores menos favorecidos social y económicamente, a través de sus comisiones como son: Justicia en Tu Comunidad, de Gestión Ambiental, y Justicia de Género.

Esta información histórica de esta Corte Superior resulta relevante en el sentido de comprender ese pasado para aprender o desaprender de las experiencias; así como por el conocimiento y reconocimiento de los magistrados, trabajadores, y personajes del ayer, que con su compromiso, trabajo y dedicación contribuyeron con hacer realidad esta institución.

Para hoy lunes 07 de octubre está programado a las 08:00 am. el izamiento de Pabellón Nacional en el frontis del Palacio de Justicia, contando con la participación de magistrados superiores, especializados y de paz letrado, así como servidores judiciales.

Luego a las 11:00 am. se iniciará la Muestra Fotográfica “Corte Superior de Justicia de Loreto: 113 años de historia”. Esta importante exhibición será inaugurada en el hall de la Corte Superior, contándose con la asistencia de instituciones públicas y privadas. La muestra permanecerá abierta al público en general y de forma gratuita, en los horarios de 7:30 am. a 1:00 pm. y de 2:00 a 4:30 pm.

Finalmente, a las 11:30 am. se llevará a cabo la Ceremonia Oficial de Aniversario en el auditorio de la Corte Superior de Justicia de Loreto. El programa incluye: lectura de la ley de creación, palabras alusivas por el presidente de Corte, discurso de orden, y brindis. (CSJ Loreto)