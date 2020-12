Galenos exhortan a la población a no auto medicarse

*Ya que ello podría causarles la muerte

*La automedicación es la causa de que muchos pacientes con COVID-19 ingresen a UCI

A través de una entrevista telefónica concedida la mañana de ayer a radio La Voz de la Selva, el infectólogo, Dr. Juan Carlos Celis, jefe de Infectología del Hospital Regional de Loreto hizo un llamado a la población que sientan malestares, ya sea de sintomatología similares o no a las del COVID-19, a no auto medicarse porque ello podría generarles perjuicios en la salud e incluso la muerte.

“Existe la idea que si yo tomo más medicamentos voy a mejorar, y no es así, mientras no te auto mediques más probabilidades tienes de mejorar, la sobre medicación confunde al médico; el mensaje claro es decir a los pacientes en el periodo ambulatorio solo deben tomar analgésicos, antigripales, pero, por nada del mundo, deben agregar Prednisona ni Dexametasona” indicó el infectólogo.

El galeno también señaló que el uso de la dexametasona podría ser muy perjudicial e incluso hasta mortal para algunas personas que ingieren dichos medicamentos sin prescripción médica, sobre todo para los que se encuentran enfermos con coronavirus, siendo el uso de este medicamento (sin supervisión médica) una de las principales causas por las cuales terminan siendo hospitalizados de gravedad.

“El problema del uso de la dexametasona es que, si se usa en los primeros 5 o 7 días de la enfermedad, cuando el paciente no está desaturando, provoca que el paciente entre a la unidad de cuidados intensivos (UCI) y puede llevarlo hasta la muerte, la dexametasona salva vidas solo cuando lo usas debidamente, pero cuando hay desaturación en el paciente solo debe ser aplicado bajo prescripción médica…” agregó.

Asimismo, mencionó que es recomendable que la población cuente con un pulsioximetro a la mano, porque el pulsioximetro es el que le dice al médico cuando va a cambiar de medicamento. Es preciso indicar que los dos recientes casos que se registraron en el Hospital Regional “Felipe Arriola Iglesias”, son pacientes que se auto medicaron con dexametasona, a consecuencia de eso están requiriendo de ventilador mecánico.

La dexametasona pertenece a la familia de los corticoides (o corticosteroides), que tienen propiedades antiinflamatorias, inmunosupresoras y antialérgicas. Estos fármacos son esenciales en el manejo de patologías como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), las alergias broncopulmonares, nasales, cutáneas y oculares. Pero, no por ello debemos auto medicarnos, ante cualquier malestar siempre es recomendable acudir al centro de salud para ser evaluado por el personal especializado. (R. Graicht)