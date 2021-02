Forado provoca malestar en conductores

Que transitan por la avenida José A. Quiñones con Participación



Un caos se ha convertido las esquinas de la Avenida José Abelardo Quiñones con La Participación. Los conductores de vehículos mayores y menores se mostraron molestos por el tremendo problema que se registra, sobre todo en hora punta.

Desde hace varios meses este trabajo no puede ser culminado por parte del consorcio que viene ejecutando los trabajos de redes de agua potable. “No hay cuando terminen este obra, nosotros somos los más perjudicados. Hay una tremenda congestión vehicular, que incluso provoca constantes accidente de tránsito. Ni un policía, ni mucho menos, hay un inspector en el lugar para ordenar este caos”, dijo un Rogelio Piña, conductor de motocarro.

Los vecinos de la zona también alzaron sus voces de protesta y exigieron al municipio de Belén que tome cartas en el asunto presionando al consorcio, encargado de la obra, que termine su trabajo.

“Vamos a rellenar este hueco si es que no terminan lo más pronto posible este trabajo, no solo es problema para los conductores, sino también para cualquier persona que vive este lugar, ya que podrían caerse en este hueco”, refirió Norma Reátegui, vecina del sector. (C. Ampuero)