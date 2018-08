Con las evidencias que le incriminan agentes DIRANDRO allanaron su inmueble

Audios hundieron a Kiko Cárdenas

Cuatro Fiscales, más de 50 agentes del División de Operaciones Especiales Antidrogas-DIVOEAD Iquitos y agentes policiales de las diferentes unidades de la IV Macro Región Policial de Loreto, la madrugada de ayer allanaron el inmueble del conocido Kiko Jackson Cárdenas Salazar (35) alias “Sheto”.

Todo este importante operativo contó con una resolución judicial de allanamiento y descerraje del inmueble ubicado en el pasaje Cuzco Mz L-Lote 36, en el distrito de Iquitos.

Dicha diligencia estuvo a cargo del Dr. Eler Rojas Mas, fiscal provincial especializado en tráfico ilícito de drogas de Loreto, quien junto a tres fiscales adjuntos lograron que este operativo se desarrolle dentro del marco legal.

Según fuentes de la fiscalía especializada en tráfico ilícito de drogas, la policía tomó por sorpresa a este grupo de personas en el interior del inmueble antes mencionado. Desde el año 2017 alias “sheto” era vigilado y todas sus llamadas telefónicas fueron por autorización de un juez de la provincia Ramón Castilla, para que el proceso de investigación no sea filtrado en Iquitos.

“La investigación que venía realizando la fiscalía antidrogas, es una investigación reservada desde el año 2017; en el curso de la investigación se tenía conocimiento que Kiko formaría parte de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas por la zona, en las escuchas telefónicas ha salido la vinculación del nombre y el número de esta persona. En esta ciudad se dedicaba a acopiar droga y también a comercializar insumos químicos, todo esto salió de la información que nos brindó la dirandro, entonces se siguió una serie de investigaciones y se sabía también que se dedicaban a la extorsión, robo y hurto de vehículos menores como motocicletas”, refirió el Dr. Eler Rojas Mas

JUEZ DE CABALLO COCHA ORDENÓ ESCUCHAS Y DETENCION PRELIMINAR

Según el fiscal, las resoluciones judiciales se dieron en Caballo Cocha, a efecto de que no se filtre la información. Fue así que el juez Javier Rubio Zavaleta autorizó el allanamiento y descerraje del inmueble de esta persona, así como la autorización de su detención preliminar por el plazo de 15 días, “sabíamos también que esta persona se dedicaría tráfico ilícito de drogas, el día de ayer el personal de esta fiscalía en coordinación con la dirandro y otras unidades iniciamos la operación más o menos a las 12:40 de la mañana y terminó aproximadamente a las 5 de la mañana. En esta operación se ha decomisado 7 televisores, tres motocicletas, 3 parlantes, tres balanzas digitales, dos equipos de sonido, 714 gramos de marihuana, una munición de pistola 9mm, 24,980 soles con 70 céntimos, 7 celulares, varias autopartes de motos, espejo, chasis y otros; una réplica de pistola Pietro Beretta, un envase de acero con adherencias de pasta básica de cocaína, 10 tarjetas de propiedad de diferentes motos y aparte cédulas de notificación judicial que se le hace a esta persona de los diferentes órganos jurisdiccionales, estas son las principales cosas que incautamos, otros detalles se ha consignado en las actas de intervención que está realizando en este momento la policía”, dijo Rojas Más.

INVESTIGARÁN A TODOS LOS INTERVENIDOS

En este operativo las autoridades intervinieron a Kiko Jackson Cárdenas Salazar (35) Edilson Perea del Águila (51), Jorge Wilson Acosta Tanchiva (34), Juana Rosa Perea del Águila (38), Rossana Estefanía Pérez González (25) y Estefita Perea del Águila (35). Durante 15 días estas personas serán investigadas y luego determinarán quienes quedaron en calidad de procesados y quienes quedaran en calidad de detenidos con internamiento en el penal, si se da el caso que el fiscal solicite la prisión preventiva de algunos de los detenidos

El fiscal especializado antidroga señaló que esa investigación reservada se inició en el año 2017 por el delito de tráfico ilícito de drogas de las escuchas a una organización criminal por tráfico ilícito de drogas, ellos sabían que un clan familiar encabezado por una persona conocida como “Sheto” estarían elaborando droga por la zona de Cochiquinas y que en Iquitos estarían acopiando y comercializando insumos químicos y productos fiscalizados. La fiscalía tenía conocimiento que también se dedicaban a la extorsión, al robo y hurto de motocicletas.

FISCALES Y POLICÍAS FUERON AMENAZADOS

El Dr. Eler Rojas Mas indicó, además, que personal fiscal y policial fueron amenazados por estas personas durante la intervención, por lo que indicó que solicitarán garantías personales para su personal y para los fiscales adjuntos que lograron desarticular esta presunta organización criminal dedicada a presuntos hechos delictuosos.

(C. Ampuero)