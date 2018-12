*Dijo el prefecto de Loreto Waldo Marina Ojanama.

Al prefecto se le pudo entrevistar en el marco de condecoración al general del ejército Jorge Celiz Kuong, actividad desarrollada en el cuartel Alfredo Vargas Guerra. Esto debido a que a través del hilo telefónico se pudo conocer que gran parte del pueblo de Huacrachiro, se estaba dirigiendo hasta la subprefectura de Bretaña, en protesta para que saquen a dicha autoridad.

“Yo estoy siguiendo muy de cerca ese caso, conozco de la información, ya me he reunido hasta en dos oportunidades con los dirigentes. Piden el cambio del subprefecto y estoy evaluando el tema. Se está recopilando la información necesaria.

Y es que tengo que estar al tanto de todo lo que verdaderamente pasa para poder tomar una decisión final, como corresponde a mí gestión.

Lo que me dicen los dirigentes es que esa autoridad no estaría articulando bien el trabajo y se dedicaría a otros temas. Yo determinaré una medida en estos días para tranquilidad del pueblo. Estoy acumulando la documentación como corresponde”, concluyó.