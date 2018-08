Expresó ante el consejo regional la obstetra Jésica Portocarrero, dejando en “shock” a los consejeros quienes demandaron inmediata acción al director de salud.

Las expresiones de la obstetra Jésica Portocarrero, fueron recogidas en la última sesión del consejo regional. Fue al responder en parte a las revelaciones hechas por el consejero de Requena Dr. Aliardo Solsol.

La obstetra Portocarrero se identificó como coordinadora de la estrategia sanitaria de salud reproductiva. Pidió tomar la palabra en el consejo regional, aunque el consejero delegado Edinson Guerrero, se mostró un poco renuente, pero gracias a los consejeros Aliardo Solsol y Fernando Valencia, la profesional pudo hacer uso de la palabra, dejando absortos a más de uno de los presentes.

“Estas denuncias de Requena, no son nada nuevo. Más bien queremos pedirle ayuda al consejero Aliardo Sosol, para que fiscalice más a fin que la población no sea perjudicada. En cuanto a salud reproductiva en Requena, el programa fue implementado hasta la fecha con 10 obstetras para disminuir las muertes maternas. Se ha implementado la sala de operaciones que ha sido productiva para evitar las muertes maternas.

¿Qué pasa en Requena? Que hay denuncias de robo de medicamentos por parte del mismo personal de salud, robo de equipos. Diresa implementa o manda equipos y medicamentos y hay que tener todo con llave para que el personal de salud médico, obstetra y demás, no se roben. ¿Cómo vamos a poder solucionar eso?

Cuando el director regional de salud quiere tomar medidas sale el dirigente, el sindicato a defender a malos trabajadores. Un caso podemos contar en cuanto a que un individuo quiso vender a 200 soles un método anticonceptivo a una persona. Cuando eso es totalmente gratis, hay un informe al respecto, ¿cómo permitir todo eso?

Otro caso deplorable del que también existe un informe, es porque quisieron cobrar 300 soles a una mujer que luego perdió la vida. Llegó con un aborto incompleto, el médico le dijo que tenía que pagar 300 soles a pesar que tenía SIS, como ella no tenía se fue a su casa, cuando retornó a los 4 días, ya llegó en periodo grave, en shock y murió.

¿Cuánto costó esa vida? 300 soles. Entonces, cuando se tiene que tomar medidas llegan los informes arreglados diciendo que la señora no murió por aborto incompleto, sino por peritonitis. Entonces cómo Diresa va a poner orden si desde la misma institución se tapa a ese mal personal que le hace daño a la población de Requena.

Requena está implementada al igual que el centro de salud de Ramón Castilla, yo invito al consejero Aliardo Solsol, que visite Ramón Castilla y verá que allá los trabajadores tienen el almacén con los medicamentos totalmente abiertos, sin llave. Cuentan con los equipos enviados, no como en Requena que es totalmente diferente.

Vaya y compare consejero. Hay muchos problemas de corrupción y esto es a nivel nacional. A veces más exigimos nuestros derechos que cumplimos con nuestros deberes”, expresó la obstetra Portocarrero.

El consejero de Requena, Aliardo Solsol, respondió. “Yo quiero agradecer a la licenciada por su intervención y si es cierto lo que ella manifiesta, que se muestren los documentos, los informes para que Diresa tome acciones y ponga mano dura, nosotros somos unidad rendidora y no ejecutora. Hay que conocer esos casos graves que usted dice, que se actúe y solo así vamos a cambiar el sistema”, dijo Solsol.

El consejero de Alto Amazonas, Roberto Pérez, también se pronunció: “Su intervención y lo que ha mencionado es gravísimo, saber que en dicha institución hay ladrones que se roban medicamentos o equipos; luego que hubo una muerte porque quisieron cobrar 300 soles, así como 200 soles por un método anticonceptivo, realmente me quedo sin palabras.

Son hechos gravísimos, esas personas deben ser denunciadas y sancionadas por ese tipo de hechos. No se puede permitir que hayan dejado un aborto incompleto por no tener 300 soles, que la madre regrese a su caso y luego llegue muriendo y muera al final, teniendo su SIS. Eso debe ser penado y sancionado drásticamente, hago un llamado al director de salud para que actúe”, pidió Pérez.

Por su parte, el director de salud Guillermo Angulo, dijo: “Yo aparentemente soy una persona blanda, o lo que algunos dicen “caído del palto”, pero no lo soy y sepan que ya ha habido sanciones en otros casos donde hemos contado con informes que luego enviamos a asesoría jurídica.

Hay casos incluso que han llegado hasta el poder judicial. En cuanto al caso de Requena, recién lo acabo de conocer y espero el informe para enviarlo de inmediato a asesoría legal y les aseguro que actuaré de inmediato”, prometió Angulo.