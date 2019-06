Los seres humanos venimos al mundo para relacionarnos. Los amigos y nuestras familias son primordiales para compartir buenos momentos y con ello, olvidarnos del día a día. Sin embargo, no siempre tenemos la suerte de contar con una persona a nuestro lado que esté junto a nosotros cuando la necesitamos. Por ello, las mascotas se convierten en la mejor compañía para las personas. Concretamente, los perros son el mejor amigo del hombre y la razón se centra en que siempre están dispuestos a querernos y atendernos. A pesar de ello, hay personas que deciden abandonarlos y solo en Lima hay más de cuatro millones de perros abandonados. Para ello, hay lugares para perros en venta y adopción que les dan la oportunidad de vivir una segunda vida mucho más alegre y feliz. En este artículo destacaremos la importancia de adoptar a un perro y hasta qué punto hay perros abandonados.

Ellos sienten dolor y miedo

Hay personas que no tienen corazón. Diariamente observamos en las noticias cómo nos cuentan los sucesos de abandono de mascotas sobre todo con la llegada de las vacaciones. Se trata de una absoluta crueldad, puesto que los animales se hallan indefensos, con miedo y tristeza, impotentes por no saber qué hacer. Socorrer a los animales y llevarlos a albergues tampoco es la solución, ya que cada vez están más llenos en cuanto a capacidad y se ven imposibilitados a la hora de acoger a más perros. Lo mejor es adoptar, quererlos, llevarlos a alguna de las peluquerías caninas que hay en Perú y en definitiva, darles todo el amor que necesitan.

Lo cierto es que en Perú la cifra asciende a seis millones de perros abandonados y parece que la solución no va a mejorar. Asimismo, existen albergues que tienen una situación realmente precaria, ya que la mayoría son independientes, que nacen de la voluntad de personas activistas que luchan sin recursos por darles un futuro mejor.



La realidad es que cada vez se necesitan más voluntarios

Con este panorama en los albergues en Perú, muchas personas se preguntan qué hacer si encontramos a un perrito abandonado. Lo primero que debemos hacer es concienciarnos de que no será fácil que el animal confíe de nuevo en el ser humano, pero no será imposible. Así, lo primero que debemos hacer es llevarlo al veterinario a que le haga un chequeo completo para que no contagie a los demás perritos en caso de que no pueda adoptarlo.

En este caso, además de ello, es importante darle publicidad en redes sociales para que consiga tener una familia que lo quiera. Debemos tener en cuenta que existe un riesgo muy elevado de muerte para los perros que están abandonados en la calle. Gracias a la adopción, tenemos la oportunidad de sentir la satisfacción de darle un hogar a estos perritos indefensos y con ello, reducir la cifra abismal de perros abandonados.

Además de todo ello, debemos tener en mente que un animal llega a nuestro hogar para formar parte de la familia y considerarlo como uno más, tanto en cuidados, ocio, alimentación y sobre todo, amor, puesto que ellos únicamente nos tienen a nosotros.