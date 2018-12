• Gerente general de Maynas, Gerardo Peña Dioses

• El Plan COPESCO es un aliado para hacer realidad el mejoramiento del malecón

• “El 2015 logramos el presupuesto de más de 30 millones del Ministerio de Turismo para el malecón”

“La política de la alcaldesa se mantuvo en respetar el Plan de Desarrollo Urbano, que regula el territorio porque así lo estipula la ley, y determina que los espacios públicos como las plazas, los parques, las alamedas, los malecones, tengan que recuperarse, para que locales y visitantes puedan acudir a sentir otras sensaciones en esta parte del Perú”.

Fueron las primeras declaraciones del gerente general de la Municipalidad Provincial de Maynas, Gerardo Peña Dioses, en una entrevista sobre el estado actual del proyecto de Mejoramiento del Malecón Tarapacá de Iquitos, como parte importante del atractivo turístico de la ciudad, así como del bienestar y recreación natural de los habitantes.

“El Malecón Tarapacá determina una repotenciación del área natural y del área patrimonial. Natural porque quien no ha visto el amanecer y atardecer loretanos. La vaciante tiene un escenario magnífico y el tema de lo que corresponde a la creciente, también”.

Peña Dioses explicó que “El tratamiento que se le va a dar al Malecón Tarapacá incluyendo las casonas que están mirando al río, que era la composición lógica de las personas en aquella época del caucho, refrendado por ocho monumentos a lo largo del Malecón tienen una extensión de paseo de 760 metros lineales”.

Agregó que la alcaldesa Adela Jiménez puso mucho énfasis en buscar aliados estratégicos para hacer esa obra y el aliado para las coordinaciones previas, hasta ahora, es el Plan COPESCO nacional que es una oficina adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. “Se trabajó en base a unos convenios y adendas, para la recuperación del Malecón Tarapacá”.

A la Municipalidad de Maynas le tocó tener el perfil y la factibilidad aprobada. “Y efectivamente la Municipalidad de Maynas con profesionales loretanos se proyectó el Proyecto de Mejoramiento del Malecón Tarapacá. Ese compromiso fue asumido y cumplido, y se presentó al Plan COPESCO”

Ellos en contraparte ya asumirían el expediente y la obra. “Eso fue el 2015. El 2016 en idas y venidas a Lima logramos, a través de la alcaldesa, que se apruebe el presupuesto del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, para el Malecón Tarapacá. Y no fue fácil porque a nivel nacional postulan diferentes atractivos turísticos para que se les asignen presupuestos”.

Acotó que “lamentablemente el 2017 en el proceso de convocatoria para elaborar expediente técnico por parte de COPESCO, lamentablemente se hicieron cinco convocatorias y las cinco quedaron desiertas”.

El gerente general, precisó, “Nosotros preocupados remitimos la documentación a las instancias correspondientes, al presidente del Consejo de Ministros, del Congreso de la República, a los congresistas, para que nos ayudaran en el tiempo, porque ese proyecto cuesta más de 30 millones”.

Informó que desde entonces, COPESCO desde su parte empezaron a elaborar el expediente técnico y hasta este momento están haciendo los estudios de topografía, suelos, en esta obra que es de magnitud importante, coordinando con Maynas.

“Consta de un paseo peatonal de siete cuadras donde se albergaba puestos de comida, artesanías, miradores, y la temática que se generó es representar a Iquitos en cada bocacalle empezando con una alegoría de Selva Madre, con un tratamiento paisajístico importante, donde no se va a tocar los árboles. No se va a romper con el esquema donde el patrimonio arquitectónico es parte”.

Respecto a las viviendas de la zona de Salaverry que están ocupando un lugar municipal, dijo que “los pobladores informales se niegan a retirarse. Hicieron coordinaciones para reubicación que ha quedado en coordinaciones. El lugar no reúne requisitos de hábitat. Este es un proceso de orden”. (Diana López M.)