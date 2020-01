“El FREPAP no hace alianza con nadie, ni siquiera con evangelistas”

Expresaron miembros de dicha agrupación israelita.

Aunque los resultados aún no están al 100%, ellos se mostraban contentos con que su movimiento esté como segunda fuerza política.

Ambos integrantes del movimiento del pescadito, andaban por el hospital regional, dijeron que no habían votado porque sus familiares habían enfermado. Pero que se sentían contentos en caso finalmente, ingrese su candidata al congreso.

Uno de ellos, Reynaldo Zea, dijo haber llegado de Apurímac desde hace 20 años. “Que haya ganado el Frepap está bueno, es por una relación buena con Dios. Creemos que nuestros ganadores harán una buena labor bajo el mandamiento del temor a Dios” mencionó.

También dijo que tres veces al año sacrifican a un ternero, becerro, o lo que puedan llevar las persones. El sacrificio de los animales, significa que, si tienen algunos pecados y se quieren regenerar, será a través de ese ritual que lo conseguirán. “Dios los purifica y limpia de sus pecados”. Contaron.

El otro integrante, mencionó que Ezequiel Jonás, su líder, no se presentó a las elecciones congresales porque él se está preparando para las próximas elecciones presidenciales.

“El Frepap es una organización grande, está en el Alto Monte, Pebas, Nuevo Pebas, etc. Trabajamos mano a mano. Yendo a diferentes lugares donde están las comunidades. Nuestra política de Frepap es de justicia. Dar a conocer la justicia mediante la Ley que son los 10 Mandamientos de Moisés en representación de Dios.

Dentro de los Mandamientos está la política del Frepap que es la justicia, Ezequiel es el que une a todos los hermanos, él no fue para congresista porque se preparar para la presidencia. Todo lo ganado es gracias a Dios, no es improvisado, es de Dios.

Ezequiel será presidente del Perú, él es doctor en ciencias políticas por eso lo de los resultados de ahora, no son de un momento a otro”, puntualizó.

¿Se habla que harían alianza con la K de Fuerza Popular?

-NO. El Frepap no hace alianza con nadie. El Frepap es Ezequiel Jonás y él nos ha dicho que no se hace alianza con nadie, el partido es de Dios, la justicia es de Dios. Ni con los evangélicos se hace alianza.

¿También se habla que habría varios narcotraficantes, que cultivan la hoja de coca en la zona amazónica?

-Ah, así dicen. Ezequiel Jonás nos ha mandado a trabajar la agricultura, pero quién sabe puede haber algunos que hacen eso, pero el jefe nos ha mandado a trabajar agricultura. Los que hacen eso están mal, están yendo contra el ser humano, la droga es muy mala. Muy mala.