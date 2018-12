*Hasta ayer en la tarde en Brasil no solucionaban impase que impedía el zarpe.

*A través de dirigente piden que el cónsul de Brasil intervenga a fin que los docentes lleguen para Navidad.

Así se lo comunicó el docente Edwin Pérez Álvarez, a su colega Hermes Mendoza Del Águila, sub secretario general del Sute/ provincia del Putumayo.

“Todo ya estaba listo para que los profesores zarpen de la zona de “Santa Rosa”, frontera con Brasil y Colombia, pero ahora resulta que, en la parte de Brasil, les estarían generando problemas. Nos señalan desde allá que en dos oportunidades los hicieron subir y bajar de la lancha “Linares III”. Eso es un maltrato, los docentes vienen con todas sus pertenencias.

Yo pude venir en avioneta, pero con una desazón grande al ver el servicio que les vienen dando allá a mis compañeros. A todo ello se agrega que no hay presupuesto para el pago de maestros del mes diciembre y eso perjudica. Se habla que recién estarían cancelando el 26 de diciembre.

No entendemos esa situación porque había un presupuesto de 13 millones de soles para este año, había dinero para que nos paguen la deuda social y ahora resulta que no hay nada. Eso es lamentable.

Y pienso que ese tema no es solo problema de la Ugel Putumayo sino de todas las Ugel de Loreto que han sido saqueadas. Nosotros como docentes hemos venido cuidando para que se nos pague, aunque sea raspando la olla para los meses anteriores. Y ahora resulta que “nos meten la estocada final” al decir que no hay presupuesto para el mes de diciembre. Este gobierno realmente ha resultado incapaz para resolver estos problemas álgidos”, puntualizó el maestro.

De otro lado, recordó que en el año que se va, las autoridades han cambiado cuatro veces a los directores de la Ugel Putumayo. “Estuvieron Ezequiel Zevallos, María Elena Venturi, Rubén Huanaquiri, y ahora último a Richard Isla Wong, a quien se le aceptó por presión de las comunidades indígenas a ver si hacía algo bueno.

Total, que igual sigue la situación de incertidumbre allá en el Putumayo. La cuenta corriente está en 0. Se pide al nuevo director de educación Luis Pinedo Piña, que por favor saque a toda esa gente de gestiones pasadas como Manuel Vásquez Núñez, a quien le están voceando como director de la Ugel y ese personaje conoce todas las argucias para cometer los hechos irregulares que han venido pasando en esa Ugel”, habló el maestro.