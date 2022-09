Pueblos originarios piden ayuda humanitaria



Seis comunidades Kukamas de la quebrada Cuninico del distrito de Urarinas de la provincia y región de Loreto, denunciaron que su principal fuente de agua está afectada, así lo precisó el apu Galo Vásquez, representante del pueblo indígena Cuninico.

“Nuestro pueblo (Cuninico) esta en la boca de la quebrada, que desemboca en el rio Marañon y ya todo el crudo llegó hasta aquí. Todas las comunidades que están aguas abajo San Francisco, San Antonio, Esperanza, Saramuro y posiblemente hasta Nauta llegara la contaminación porque es harto” dijo el líder indígena.

De acuerdo con Galo Vásquez, las manchas de hidrocarburo afectan a las comunidades de San Francisco, Nueva Esperanza, Nueva Santa Rosa, Cuninico, Monte Rico y Santa Teresa, que tiene una población aproximada de 2 mil 500 habitantes.

Los líderes indígenas y sus poblaciones se reunieron en el local comunal del pueblo de Cuninico, hasta donde llegaron representantes de la empresa Petroperú y desde donde piden ayuda humanitaria porque no tienen agua y alimentos.

“La población esta desesperada porque esto puede afectar a nuestros niños. El rio esta contaminado y no hay con que cocinar. Las aves y los peces se mueren. No habrá que comer y tomar en estas comunidades” agregó Galo Vásquez.

De acuerdo a un comunicado de Petroperú, ayer recibieron información sobre presencia de trazas de crudo en el río Cuninico, con posible punto de inicio en el kilometro 42 del tramo I del Oleoducto Norperuano. Por eso, un equipo de respuesta de emergencias, integrado por personal propio y de contratistas, se desplazó a la zona para las primeras acciones de contención.

Abel Chiroque, jefe de la Defensoría del Pueblo en Loreto, manifestó que ya iniciaron las acciones que corresponden, pidieron a la Municipalidad distrital de Urarinas, realizar a través de su oficina de Defensa Civil la evaluación de daños y análisis de necesidades para conocer la cantidad de población afectada, también pidieron a la gerencia regional de Salud, llegar a la zona para atender a la población y recoger el análisis de muestra del río Cuninico y finalmente exhortaron a la empresa Petroperú apoyar con la ayuda humanitaria necesaria.

Los pueblos indígenas del río Cuninico fueron afectados el año 2014 por un derrame de petróleo de aproximados 3 mil barriles que discurrieron en su fuente de agua, hecho por el que los pobladores llegaron hasta el Tribunal Constitucional en búsqueda de justicia y la remediación de la zona afectada.

(K. Rodriguez)