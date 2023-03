Gerente Gerlín Gonzáles Macedo, fue denunciado por el presunto delito de falsificación de documentos.



El ciudadano Leonardo Enrique Valles Cárdenas, interpuso la denuncia ante la fiscalía provincial penal corporativa de Ucayali. Señala que mediante CARTA N° 014-2023-GRL-GSRU-OSRA/UFRRHH de fecha 27.02.23 la Jefa de Recursos Humanos de la Gerencia Sub Regional de Ucayali –Contamana, responde a su solicitud de acceso a la información pública otorgando, entre otras cosas, el currículum vitae del Lic. Adm. Gerlin González Macedo en archivo PDF.

“En el mismo, se puede observar diversos documentos que acreditan experiencia laboral, sin embargo, hay cuatro documentos que nos llaman poderosamente la atención pues habría sido falsificado, los cuales son:

*El Memorándum N° 131-2003-ALC-MPU-ALC de fecha 01.11.2003, mediante el cual el Lic. Adm. Allan Raniero Ruíz Vega le designa JEFE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO CENTRAL de la Municipalidad Provincial de Ucayali.

*El Memorándum N° 020-2004-MPU-ALC de fecha 02.01.2004, mediante el cual el Lic. Adm. Allan Raniero Ruíz Vega le designa JEFE DEL ÁREA DE PRESUPUESTO CENTRAL de la Municipalidad Provincial de Ucayali.

*El Memorando N° 07-2017-MDS-ALC de fecha 02.01.17, mediante el cual se le designó JEFE DEL ÁREA DE ABASTECIMIENTO Y ALMACÉN de la Municipalidad Distrital de Sarayacu desde el 02 de enero hasta el 31 de diciembre de 2017.

*El Memorando N° 04-2018-MDS-ALC de fecha 02.01.18, mediante el cual se le designó JEFE DEL ÁREA DE ABASTECIMIENTO Y ALMACÉN de la Municipalidad Provincial de Sarayacu desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre de 2018.

Además, existe un certificado de trabajo de fecha 09 de abril de 2018 expedido por el entonces Jefe de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Sarayacu, Sr. Niels Francois Zuta Zevallos en favor de la Lic. Nit. Florcita de Jesús Abisrror Pérez como JEFE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA, ALMACÉN Y PATRIMONIO desde el 01 de abril de 2016 hasta el 06 de abril de 2018.

Tal hecho contradice el Memorando N° 07-2017-MDS-ALC de fecha 02.01.17 y el Memorando N° 04-2018-MDS-ALC de fecha 02.01.18. Lo que haría presumir su falsedad.

El currículum vitae del denunciado se encuentra en la jefatura de recursos humanos de la Gerencia Sub Regional de Ucayali” precisa el denunciante.

Agrega que existen documentos de convicción para que el actual gerente sea investigado, solicitando una serie de diligencias:

-Recábese la declaración testimonial del Sr. Miguel Angulo Ferreira en su calidad de ex Alcalde de la Municipalidad Distrital de Sarayacu. Recábese la declaración testimonial del Sr. Niels Francois Zuta Zevallos en su calidad de ex Jefe de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de Sarayacu. Recábese la declaración testimonial de la Abog. Lucita Mili Saldaña Icomena, en su calidad de Jefa de Recursos Humanos de la Gerencia Sub Regional de Ucayali.

Recábese la declaración testimonial de la Lic. Nit. Florcita de Jesús Abisrror Pérez en su calidad de ex Jefe de la del Área de Logística, Almacén y Patrimonio.

Requerir a la Gerencia Sub Regional de Ucayali el currículum vitae fedateado y/o certificado del Sr. Gerlin González Macedo”, dice Valles.

También se conoció denuncia a través de las redes sociales en cuanto a que el gerente, con el vehículo oficial de esa gerencia se habría ido a divertir a una discoteca del lugar. Así como la construcción de su vivienda en tiempos en qué recién empieza a ejercer el cargo. (LMHL).