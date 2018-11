Sobre: “Buen uso del efectivo en las municipalidades”.

Actividad se realizó a nivel nacional, en el marco del programa Postula con la Tuya

Ante las frecuentes denuncias sobre el presunto uso proselitista de recursos públicos, la Contraloría General realizó el operativo: “Buen uso del efectivo en las municipalidades” a nivel nacional donde se revisaron fondos por S/ 6,815,840 y se encontraron diversas situaciones que ponen en riesgo la integridad de S/ 2, 238, 279, tales como dinero faltante, montos sin sustento, vales provisionales y cheques en cartera por más de 30 días.

Los hechos advertidos durante la visita inopinada realizada a 265 municipalidades provinciales y distritales, así como a 4 Servicios de Administración Tributaria (SAT) podrían ocasionar que los fondos municipales estén en peligro de pérdida, sustracción, apropiación y/o uso indebido distinto a los fines, establecimiento de mecanismos informales de pago a proveedores y otros sin que sean identificados en su oportunidad.

“Los auditores de la Contraloría General y de los Órganos de Control Institucional (OCI) efectuaron un proceso de control sorpresivo denominado “arqueo de caja”, que consiste en verificar si el monto de dinero en efectivo y cheques hallados en Tesorería, Caja Central y Ventanilla coincide con los fondos directamente recaudados durante el día, por concepto de impuestos, tasas y otros”, señalo el gerente regional de control Loreto Emerson Rucoba.

El gerente regional añadió que, según la normativa vigente, todo el dinero que ingresa a las municipalidades (en efectivo, cheques, valores) a través de Tesorería, Caja Central y Ventanilla, debe mantenerse en custodia y ser depositado dentro de las 24 horas en el sistema financiero, para luego ser registrado en el sistema informático de la entidad. Sin embargo, se ha verificado que esto no siempre se cumple.

Recomendaciones.

Con la finalidad de contribuir a mejorar la capacidad y eficiencia de las entidades municipales, los resultados del operativo “Buen uso del efectivo en las municipalidades”, también fueron comunicados al Ministerio de Economía y Finanzas y la Presidencia del Consejo de Ministros para que lo consideren en la implementación de políticas y normatividad sobre el uso de fondos en las municipalidades del país, así como se considere la dación de normas, establezcan procedimientos, coordinen su operación técnica y supervisen su funcionamiento.

PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN

Asimismo, el Gerente Regional de Control de Loreto, invocó a las autoridades salientes a citar a las autoridades electas con la finalidad de conformar las comisiones de transferencia, a fin de garantizar que las prestaciones de servicios como la limpieza pública no se vean afectados.

Hasta la fecha, son 32 entidades que han cumplido con remitir información preliminar de rendición de cuentas, 7 cumplieron parcialmente y 15 no cumplieron con entregar dicha información.

Por lo que hizo un llamado a los titulares de las entidades a ponerse al día, ya que conforme al artículo 10 de la Ley N°30204, el incumplimiento de las disposiciones, así como los actos u omisiones de las autoridades, serán puestos en conocimiento de la Contraloría y del Ministerio Publico, para la identificación y determinación de las responsabilidades y sanciones, que van desde el tipo administrativo hasta el tipo penal.