En el asentamiento humano “Amistad”

A pesar de las constantes intervenciones de la policía al llamado de los vecinos, los enfrentamientos entre barras bravas, por el sector de la calle Cosmar con Los Ficus, siguen siendo un dolor de cabeza para las familias que viven por esta zona.

Los moradores manifestaron que casi todos los días en horas de la noche, se reúnen barristas de los equipos de Universitario y Alianza Lima, la mayoría son menores de edad y lo único que hacen es enfrentarse con palos, machetes, cascajos y hasta con armas de fuego artesanales.

Cuando la policía llega por el lugar, se dan a la fuga con dirección a la avenida La Participación o entran a sus casas para esconderse y no salir del lugar.

Los vecinos expresaron su malestar por estas personas, que lo único que hacen es poner en vilo a esta parte de la población del distrito de Belén.

Po ello vienen exigiendo a las nuevas autoridades que tomen cartas en el asunto y de una vez por todas luchen contra este flagelo de la sociedad que está dejando como saldo varios jóvenes heridos.

“Señores autoridades, no esperen que haya una muerte para que recién se pongan a trabajar, estamos advirtiéndoles de estos enfrentamientos desde hace meses y hasta el momento no solucionan este problema. Acá todos estamos expuestos, nosotros como padres de familia y nuestros menores hijos, pues tiene miedo de ir al colegio por estas bandas de delincuentes que han tomado nuestras calles y la han convertido en tierra de nadie”, sostuvo una vecina.

(C. Ampuero)