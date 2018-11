Álava Floríndez, mencionó que en dos años el hospital debió estar concluido y operativo

Han pasado cuatro años y aún no está funcionando

Así lo dio a conocer Javier Álava, en la última sesión ordinaria a la que asistió la totalidad de consejeros regionales. “Hemos estado reclamando por qué no funciona el hospital “Santa Gema”, nos hemos acercado y hemos visto que parece ha volado una conexión eléctrica o una matriz. No hay luz en todo el hospital “Santa Gema”. Hemos preguntado al director de salud para cuándo va a funcionar y nos dijo que este 9 de noviembre, pero ya pasó y no funciona, por eso estamos preocupados.

El hospital se construiría en dos años y ya van pasando cuatro años y no funciona, no está al servicio de la población que era el objetivo principal. Crece el presupuesto para su operatividad y eso está generando más preocupación.

Nos preocupa igual que los equipos están ahí por más de 6 meses y se pueden estar malogrando. Todo eso queremos que nos expliquen detalladamente” dijo el consejero, agregando que esperaba que la próxima gestión lo ponga en funcionamiento y que no entendía para qué se hizo una ceremonia de “entrega” del nuevo hospital, si al final aún no está operativo.