Dr. Iván Salomón Guerrero López

El destacado conferencista y docente universitario de post grado de diversas universidades, y de la Academia de la Magistratura, Juez Supremo de la Sala Penal de la Corte Suprema de la República, Dr. Iván Salomón Guerrero López, abordará en la conferencia magistral programada para el día viernes 08 de octubre del año en curso, a las 17.30 horas, el tema: “supuestos fácticos del sobreseimiento en el nuevo proceso penal”.

En esta capacitación dará a conocer los últimos pronunciamientos jurisprudenciales, y -con visión doctrinaria-, enfatizará en los errores que se cometen con el uso inadecuado del sobreseimiento, previstos en el Código Procesal Penal y que viene afectando el proceso penal, y, entre otras razones, por el limitado conocimiento de los plenos casatorios.

Al respecto, dicha institución procesal ha sido precisada en la Casación 181, Tumbes, en su fundamento séptimo, que sostiene que el sobreseimiento es aquella figura jurídica mediante la cual el órgano jurisdiccional que conoce un proceso da por concluida su tramitación sin emitir una decisión final sobre el fondo del problema; no se pronuncia respecto a si el imputado es responsable o no de las imputaciones que pesan en su contra al haber concurrido las causales contenidas en la norma procesal penal –numeral dos del artículo trescientos cuarenta y cuatro del Código Procesal Penal–,estando facultado el Juez de la causa a aplicarla cuando concurre cualquiera de las causales enumeradas en el considerando anterior.

En ese orden de ideas, el propósito del tema a abordarse, es trascendental, puesto que se da en mérito al cambio en el proceso penal, el cual ha sido objeto de una reforma con la entrada en su vigencia; por lo que una debida o correcta utilización del requerimiento de sobreseimiento y su debate en audiencia, con la sustentación de argumentos en forma oral ahorran tiempo generando una tutela efectiva, y así se fijan precedentes vinculantes unificando la interpretación jurisprudencial del Derecho como eje principal de la misión que tiene cada abogado y ministerio público.

En tal sentido, se evidencia la importancia que ellos deben de darle a la jurisprudencia vinculatoria de la Corte Suprema y sus casaciones, promoviendo así la seguridad jurídica y la característica de predictibilidad de las resoluciones judiciales, las que están obligadas a mantener una estandarización ya que no se puede dar el caso que cada Corte superior pueda resolver sin tener en cuenta la jurisprudencia vinculatoria de la Corte Suprema.

“El ponente, es abogado con maestría y doctorado en Derecho. Docente de postgrado en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en diversas universidades y la Academia de la Magistratura, y juez supremo de la Corte Suprema”, así lo informó el juez superior, Reynaldo Elías Cajamarca Porras, encargado de la Comisión de Capacitación de Magistrados y Servidores de la Corte Superior de Justicia de Loreto, por lo que hace extensiva la invitación a los magistrados, personal jurisdiccional, abogados litigantes, estudiantes, y a la colectividad en general, a inscribirse a dicho certamen gratuito, en el que también se otorgarán certificados digitales de participación, evento que se trasmitirá vía Google Meet y Faceboook de la Corte de Loreto, lo mismo la información respecto a la inscripciones.