Los pobladores de la comunidad nativa Saramurillo, ubicada en la provincia de Loreto, en el distrito de Urarinas, retomarán sus medidas de lucha tras culminarse el plazo de tregua de 60 días con el gobierno del presidente Pedro Castillo, para ejecutar los proyectos de servicios básicos para la comunidad.

Así lo afirmó el apu Juan Navarro, quien expresó que de no llegar los materiales de construcción e iniciar las obras solicitadas por la comunidad, los pobladores no permitirán el bombeo de petróleo desde la Estación 1 y el Lote 8, pues sustenta que el Gobierno Nacional tenía un tiempo “prudente” brindado bajo el argumento de ser una gestión nueva.

El dirigente Indígena resaltó que la población exigió a corto plazo la construcción de un local comunal y la habilitación de un espacio para establecer una escuela. A lo que posteriormente, como mediano plazo, se concretaría la infraestructura de la escuela, del Centro de Salud y de las veredas peatonales.

Recordemos que la tregua brindada por los manifestantes inició el 11 de setiembre con la visita a la zona de una comisión de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) presidida por Guido Bellido, quien ya no se encuentra en el cargo.

Piden que el Estado coordine con comunidades y no con asesores

Por otro lado, Navarro afirmó que el Estado debe coordinar sus acciones con las mismas comunidades y no con asesores que, a su parecer, solo velan por sus intereses personales. Además, precisó que Saramurillo es autónoma de cualquier federación o asesor, y que no permitirán que ninguna persona se tome atribuciones de hablar por ellos.

Estas declaraciones las hizo en el contexto del Paro Amazónico y la plataforma de lucha que sostienen las comunidades del circuito petrolero. A lo que aseguró que Saramurillo no responde a esta lucha y, así como muchas otras comunidades, no se sienten representadas por las federaciones que la integran.

Juan Navarro explicó que en 2016, Saramurillo apoyó la lucha Indígena, pero que no vieron resultados en su localidad, por lo que sintieron que fueron utilizados. “Solo hubo beneficios para los asesores y presidentes de las federaciones”, reclamó.

(A. Padilla)