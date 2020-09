Campesinos protestan por alza de pasajes en carretera Iquitos-Nauta

Mañana se reúnen con autoridades en centro poblado “San Lucas”.



“No podemos permitir que se cobre 10 soles hasta el km 38 de la carretera Iquitos Nauta y muchos soles por la carga que sacamos” señala Manuel Abanto, de la secretaría forestal de la CGTP, que le expresan los campesinos asentados en el eje carretero.

“La agricultura en la región está en un estado crítico. Es por ello que los campesinos han invitado para este martes (8 de septiembre) a las 9 de la mañana en el centro poblado “San Lucas”, a los representantes de la dirección de transportes, Indecopi, PNP, entre otros, para tratar la problemática del alza de pasajes y carga.

Si no ha subido el combustible, por qué suben desmesuradamente los pasajes, y mucho más el precio de la carga. Por ello el martes los campesinos van a plantear al gobierno regional que les coloquen movilidad para poder sacar la carga y así tener economía, de lo contrario todo se les va en pago de movilidad” declaró Abanto.

Igual dio a conocer otra alternativa que viene perfilando al lado de la dirección de agricultura para beneficiar a los productores del fruto Huasaí que aparece en cantidades por el bajo Amazonas.

“Son varias las comunidades del bajo Amazonas que producen mínimo unas 10 toneladas por cosecha y luego no saben qué hacer porque no cuentan con una planta procesadora.

Lo que se quiere coordinar con el sector agricultura es que se instale una planta procesadora de Huasaí en la zona y así los agricultores tengan más trabajo y mejor economía. Incluso en la comunidad de San Francisco, ya cuentan con un terreno” concluyó.