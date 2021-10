Remarca el Prof. Sergio López Nashnate, secretario general del Sute de la provincia de Datem del Marañón.

Explicó que el sector educación atraviesa por una coyuntura difícil por el constante cambio de directores de Ugel. Cambios repentinos que

perjudican el cumplimiento de metas y el trabajo magisterial en la provincia.



“Ahora está como encargado de Ugel Edgar Arévalo, con memorándum desde el 1 al 29 de octubre. Antes estaba Rafael Silva Gonzales y no sabemos por qué lo cambiaron, nadie nos ha comunicado. Están acostumbrados a imponerse políticamente a todos los directores de Ugel, y de eso se ha cansado el magisterio.

Esto no es de ahora, es de siempre. Las gestiones interfieren políticamente en el sector educación de Datem. El magisterio busca autonomía, que venga un director designado de acuerdo a la normativa vigente.

En la gestión de Mateo Peas, se cometieron muchas irregularidades por lo que el Sute provincial interpuso una denuncia penal ante la fiscalía. Hizo malos manejos de los recursos que han venido dando en esta gestión.

El expediente para la refacción de Ugel/DM decía una obra en 40 días, era para que acabara en noviembre del 2020 y hasta la fecha el nuevo local no está concluido, no hay nada. La obra está prácticamente en abandono” habló el secretario.

¿Y no hay resultados de la investigación sobre funcionarios de Ugel que trasladaron millones de soles a sus cuentas personales?

-Esa denuncia fue conocida como los malditos del Datem. Los funcionarios han sido notificados por la fiscalía, incluso algunos fueron encarcelados, con prisión preventiva. Pero por el tema de la pandemia parece que sus abogados apelaron, para no poner su vida en riesgo. Y por el momento andan circulando con toda normalidad en San Lorenzo. Incluso hasta tienen negocios.

Hago un llamado a las autoridades para que investiguen y sancionen, que sea un claro ejemplo para la sociedad de Datem del Marañón. Los malos funcionarios tienen que pagar por lo que hicieron en la Ugel.