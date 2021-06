Aunque algunas tradiciones quedan de lado por pandemia, pueblo sí degustará platos por el Día de San Juan

La Amazonía Peruana rinde homenaje a San Juan Bautista

Hoy 24 de junio 2021 (Bicentenario) las celebraciones son diferentes.



Las multitudes vistas por años cada 24 de junio en Iquitos, ahora están lejanas. Aunque la gente debido al nivel moderado del coronavirus en esta región, sí se volcará a la acostumbrada plaza de San Juan (Abelardo Quiñones) a pasar un momento en homenaje al santo patrono. Se espera que ahora todos se desplacen acompañados de sus mascarillas y el infaltable juane con la chicha de maíz.

El extremo fervor y algarabía bajará de nivel debido a la pandemia por la que ha atravesado y sigue atravesando el mundo. Y por supuesto, la nostalgia de la pérdida de seres queridos por esa enfermedad, también acompañará el panorama sanjuanino.

Si antes era un día de gran jolgorio extremo y poca reflexión, hoy serán unas horas donde la reflexión y el cuidado para que no se eleve la temida tercera ola, debe prevalecer. No hay que olvidar que la selva verde ha sido una de las regiones que entró en luto extremo por la furia como golpeó el virus en su primera estación.

Los pasacalles, saltos del shunto (salto por encima de una fogata para alejar los malos espíritus). Bailes, presentaciones musicales, elección de reinas de belleza y procesiones en honor al santo patrono, han quedado de lado. El juane, plato típico de la región, siempre será el manjar preferido de todos.

La misa en honor al santo patrono ha sido restringida a la participación de pocas personas, entre ellas los mayordomos y familiares.

Algo que se ha vuelto característico en la víspera de la Fiesta de San Juan en Iquitos es la elaboración del Juane, platillo que está hecho de arroz, huevos, aceitunas y con presas de gallina de chacra, envuelto en hojas de la planta conocida como bijao y que es la encargada de proporcionarle el sabor que lo caracteriza.

En época normal las instituciones educativas daban más horas libres a los docentes y alumnos (23 de junio), para que ayuden en sus casas a la preparación de juanes que degustarían el 24 de junio.

En esta oportunidad la llamada “plaza roja” luce algunos arreglos para recibir hoy a las personas que llegan a pasar un día diferente. Un día en homenaje al Santo patrono San Juan. Y para remarcar la fiesta tradicional, a fin que la pandemia no logre borrarla del calendario de celebraciones regionales.