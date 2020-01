“Ahora nos están confrontando con gente que no es del sector educación”

Expresó Álex Rucoba, secretario de comunicaciones del Sute/Loreto.

Agregando que el magisterio impulsaría un paro el mismo día que se inicien las clases, 16 de marzo.

Ayer hubo protesta en el frontis de la dirección de educación, por la falta de pago de CTS para contratados y otros aspectos álgidos en el sector educación.

“Hoy se impulsó una protesta relámpago en solidaridad con los docentes de Contamana, Requena, donde hay muchos problemas lo que se conoce a través de denuncias de muchas irregularidades.

Rechazamos la expresión del gobernador que culpa a los maestros de la crisis del sector educativo. Este jueves (hoy) se inicia el proceso de contratos y hasta ahora no se publican las plazas. Será en el colegio MORB.

Pedimos reorganizar las UGEL ya que hay mucha corrupción. Mientras que los maestros contratados esperan el pago de sus CTS, dicen que en enero y ahora dicen que a fines de febrero.

No hay voluntad de solucionar el tema. Ahora mismo se ha visto a la directora de Ugel Nauta en caso complicado y más bien los asesores le van a respaldar y hasta brindar con ella.

Queremos denunciar que ahora cuando el Sutep protesta, enseguida salen gente como matones, que no tienen nada que ver con el sector, a arremeter contra el magisterio. No sabemos si sea una directiva del gobernador, pero eso es lo que viene pasando en Requena, por eso han colocado una denuncia ante la fiscalía. Igual en Contamana.

De continuar las cosas como están, se verá la posibilidad de iniciar un paro en marzo, en el marco de inicio del año escolar”, adelantó Rucoba.