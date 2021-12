Adquirieron jaulas inservibles a 775 soles cada una





Contrato debería ser anulado de inmediato por la burla expresada a los vecinos de zonas humildes.

¿Hasta cuándo el aprovechamiento y utilización de gente humilde para conseguir jugosos contratos a través del gobierno regional? Ocurre desde hace décadas en Loreto.

A través del Contrato 116-2021 se pudo conocer el servicio millonario para la elaboración de 2,000 jaulas para aves parrilleras, esto dentro del marco del proyecto de “mejoramiento de la seguridad alimentaria y calidad nutricional, mediante el fortalecimiento de capacidades productivas agrícolas y pecuarias de corto y mediano plazo en la provincia de Maynas y Putumayo”.

Por parte del gobierno regional de Loreto, el contrato fue firmado por el Ing. Freddy Fernando Ramos Zavala y por parte de la empresa “Equipos y Soportes Generales EIRL”, con domicilio en calle José Gálvez 1292-Iquitos, Como gerente según Ruc, aparece desde julio de 2021: Inga Ríos Mayra Vanessa.

La empresa inició sus actividades el 2 de agosto de 2019. Su actividad principal es: fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel. Secundaria: Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. Venta al por menor de ordenadores, equipo periférico, programas de información y equipos de telecomunicaciones en comercios especializados.

El 06 de julio el comité de selección entregó la buena pro del concurso a un monto de 01 millón 549 mil soles. Dentro de los costos del servicio contemplaban una serie de beneficios para una extraordinaria instalación:

-Recurso humano, tablas, bisagras, clavos sin cabeza (los observados todos tienen cabeza), malla metálica, comederos y bebederos de tubo de 4 pulgadas. Bebederos pollitos bebes. Plancha de zinc galvanizada para recibir el estiércol de los pollos, lo que no existe hasta la fecha. Alquiler de vehículos, artículos para protocolo covid.

LA REALIDAD ES DIAMETRALMENTE OPUESTA A LO OFRECIDO.

Así se pudo observar el día de ayer en la zona del asentamiento humano “Micaela Bastidas”. Las jaulas inservibles, según los vecinos, están prácticamente abandonadas por la zona donde desemboca un caño de desagüe, que ayer parecía apestar más que nunca con el intenso sol que soportó la ciudad.

En el lugar verificando el reclamo de los supuestos beneficiarios estaba el presidente de la comisión de fiscalización, consejero José Trujillo Paira. A quien se le consultó sobre lo observado.

“Si se contempló 1´549 mil soles para 2,000 jaulas, quiere decir que cada jaula sale costando 775 soles. En las especificaciones técnicas colocan que las jaulas serían de buen material, pero lo que estamos viendo no tiene nada de lo ofrecido.



La señora que firmó el contrato ni aparece, más bien hay personajes conocidos en la política como un señor Warren Gonzáles, que ha querido “guapear” a los profesionales que han venido a verificar estos materiales.

Acabo de venir de hablar con el área de logística y ya han cursado una carta notarial a la empresa para que levante observaciones, pero esa empresa es demasiado informal, no sé cómo ha ganado. El documento no ha llegado a la dirección exacta. Si en 5 días no soluciona, que sabemos que no lo hará, lo más probable es que se anule el contrato y se convoque a otra empresa.

Las dos mil jaulas son para varias zonas, para la zona de “Micaela” les tocó 32 jaulas. Luego llegarían las aves parrilleras. Se ha verificado que en otros lugares ocurre igual en cuanto al material utilizado. Existe un informe del área de desarrollo económico, también de los profesionales que han venido a verificar, en cuanto a que no cumplen con las especificaciones técnicas ofrecidas.



Todos los vecinos de acá se muestran sorprendidos de lo instalado, cuando han querido protestar y reclamar, no les daban interés. Incluso les han hecho firmar papeles como que han recibido algo bueno para que la empresa cobre.

Acá está la Ing. Valery Noronha, coordinadora del proyecto. Víctor Rodríguez, de Gerfor, un señor carpintero de ORPAC, quien señala que a lo mucho estas jaulas tienen un costo de 200 soles cada uno, no 775 soles. Elevaron su informe a la gerencia, dijeron que iban a subsanar, pero no hay nada” concluyó molesto Trujillo Paira. Mañana en la segunda sesión del consejo regional, dará a conocer esta situación.