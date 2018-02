Sin pasar por la autorización del consejo regional.

Responsables serán investigados por el ministerio público.

Casi medio millón de soles gastados sin la autorización correspondiente.

El escandaloso tema llegó como un hallazgo hecho por una supervisión de contratación directa del OSCE. Entidad que alertó al gobierno regional y éste a su vez, al consejo regional para que tomen las acciones correctivas de manera inmediata. Derivando lo encontrado igualmente al ministerio público para que desde ahí se inicien las investigaciones penales.

El abogado del consejo regional Luis Vásquez, expuso al detalle lo ocurrido en Requena. “La Ugel/Requena, hizo adquisiciones tan solo con resoluciones directorales por un total de 479 mil soles. Contrató los servicios de construcción de espacios alternos (módulos) para varios poblados. Así como para el servicio de limpieza y fumigación de las instituciones educativas afectadas por las lluvias, a un monto de 126 mil soles.

Las contrataciones no cuentan con los requisitos establecidos en las diversas normas de la Ley de contrataciones del Estado. La potestad para aprobar las contrataciones, es indelegable. Se hacen exclusivamente en base a un acuerdo del Consejo Regional y acá solo lo han hecho a través de resoluciones directorales.

Se recomienda al pleno para que tome las acciones necesarias a fin de deslindar responsabilidades. La fiscalía también debe tomar las acciones correspondientes para que investigue y vea si se cometió delito o no. También elevar un informe a la comisión de fiscalización para que tome acciones, se realice el seguimiento y monitoree el desarrollo de la investigación del ministerio público”, puntualizó Vásquez.

De otro lado, el consejero Aliardo Solsol, indicó que desde hace tiempo viene pidiendo el presupuesto que le permita llegar a las localidades de Requena donde supuestamente se han hecho los trabajos, sin que desde el Gorel se lo otorguen para hacer su labor de fiscalización. “Así no se puede hacer una labor fiscalizadora, no podemos traer una información veraz y objetiva del tema”, mencionó.

Finalmente, el consejero delegado Edinson Guerrero, sugirió que la comisión de desarrollo social debería contar con un equipo técnico para que profundicen en el tema. “En la misma Ugel/ de Datem del Marañón, se habla de un desfalco de 5 millones, el caso ya está judicializado.

Ahora en Requena, por lo que es importante que se fiscalice desde el lugar, sin embargo, a veces el administrador o el presupuestario quiere sorprender al fiscalizador diciendo que no hay presupuesto, cuando saben que se necesita estar in situ para investigar bien”, concluyó.