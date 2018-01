De plazas vacantes para direcciones y subdirecciones.

Por el momento piden reserva de sus nombres, mas quieren hacer público una serie de errores que vendría cometiendo el comité de adjudicación de plazas para encargaturas de las direcciones y subdirecciones de centros educativos. Que se espera sean superadas y transparentadas.

En primer lugar, cuestionan que el comité de adjudicación de plazas no coloque en un lugar visible las resoluciones con las que los han nombrado para ocupar ese sitial. Señalando claramente que el comité debería estar conformado por el director de la DREL, UGEL Maynas, jefe de DGI, mas no viene ocurriendo ello. Otro error observado es en cuanto a que no han colocado el número de las plazas vacantes y el lugar del proceso, por lo que los cargan de un lugar para otro.

Pero lo más preocupante ocurre en cuanto a que el comité de evaluación y adjudicación de plazas, no vendría respetando la norma 208 publicada recientemente. “El proceso para la adjudicación de plazas por encargatura para las direcciones, subdirecciones y jerárquicas, no están siendo dadas de acuerdo a la última normativa. Un oficio sacado por ellos no puede estar por encima de una norma.

Están haciendo tabla rasa de lo que dice la norma, al parecer las plazas ya tendrían nombre propio. La misma norma dice que las plazas que no son ratificadas pasan a otro proceso, pero la comisión está haciendo un proceso cerrado sin sacar las plazas de manera abierta ¿Por qué no lo hacen?

Las plazas para la subdirección y dirección del centro “Padre Jesús García” y “Ricardo Palma” no han salido hasta hoy. Yo estuve encargada el año pasado y emití un oficio en el que ratifico en el cargo de sub director y jefatura de actividades productivas a una persona, y en el proceso de ratificación no aparece si esa persona ha sido ratificada o no. Desconocemos si en algún documento renunciaron al proceso de ratificación para postular al otro”, puntualizaron.

Agregaron que en la publicación de resultados de plazas del último sábado se ve una plaza para director donde pone el nombre, en segundo lugar, dice que ha postulado a la jefatura de actividades productivas y más abajo se ve adjudicado a uno como administrador, no habiendo sido ratificado. “Luego se ve a otro, a una persona de la propia institución con primera escala postulando a un cargo de jefatura de producción, cuando la norma no indica eso. La norma indica que primero debe ser en estricto orden de méritos. Ahora hacen una y otra cosa, las cosas no están claras por eso nos vienen peloteando”, apuntaron.

Agregaron, “Primero se adjudica a las personas que tienen la escala correspondiente de acuerdo al cargo que van a postular y si no hubiese, las van bajando. Otra profesora, por ejemplo, Nélida Da Silva, es nombrada en un CEBA, y ahora le aceptan postular a la plaza de un CETPRO, eso no está bien. Finalmente, quien evalúa los expedientes no tiene la escala que pide la norma que es de tercera para arriba, que sean especialistas ¿Qué hace una de nivel primario, o de la asignatura de literatura, evaluándonos a nosotros que somos de educación para el trabajo?”, concluyeron muy disgustadas.