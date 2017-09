Familiares exigen justicia y que autoridades no dejen libre a agresor

Tony Cristopher Romero Villacorta (19) fue intervenido por personal policial de la comisaría 09 de Octubre luego de ser acusado de apuñalar tres veces a su padrastro mientras dormía en su habitación.

El hombre identificado como Elvis Yumbato Tamabi de 49 años de edad, se debate entre la vida y la muerte en la cama 08 de la sala de cirugía en el Hospital Iquitos, donde viene siendo atendido por los médicos de este nosocomio.

El hecho ocurrió en un inmueble de la calle Zaragoza, ubicado en el asentamiento humano 25 de Setiembre en el distrito de Belén la madrugada de ayer, en circunstancias que Romero discutía airadamente con su progenitora luego que ella le sorprendiera robándose todas las cosas de valor de la casa, para luego vendérselas y así adquirir estupefacientes, aparentemente para su consumo.

“Mi hermanastro consume drogas desde los 15 años y parece que no le gustó lo que le dijo mi mamá y fue a descargar toda su venganza contra mi papá que estaba durmiendo en su cuarto, seguro habrá estado drogado para que le acuchille y le deje grave. Yo estaba bañándome cuando sucedió todo esto. Cuando escuché el grito de mi mamá salí corriendo y vi a mi papá bañado en sangre, pedí auxilio a los vecinos y ayudaron a capturar a mi hermanastro y luego le llevaron a mi papa al hospital. Pido por favor a las autoridades que no le suelten a mi hermanastro porque es un peligro para nosotros y para los vecinos de acá”, contó la hija de la víctima.

Los familiares de Elvis Yumbato piden a Dios que haga un milagro con él y que salga del estado crítico en que se encuentra, asimismo pidieron a las autoridades que no suelten al agresor ya que temen por sus vidas.

Exigen justicia y que este caso de intento de asesinato no quede impune. (C. Ampuero)