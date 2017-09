El Show de la Alegría con Hugo Muñoz “Pitillo”.

DDC Loreto invitó a payasos locales para una charla con “Pitillo”.

Llegó a la ciudad de Iquitos y fue reconocido por su trayectoria artística el querido y carismático payaso “Pitillo”, cuyo nombre como ciudadano es Hugo Muñoz, que ha hecho de la actividad cómica una forma de vida llevando comicidad de calidad sin caer en lo denigrante y más bien resaltando lo positivo a través de la alegría y las risas.

Sobre su reconocimiento a cargo de la Dirección Desconcentrada de Cultura -DDC Loreto, como Hugo Muñoz, comentó: “Yo estoy muy feliz que de alguna manera hayan puesto los ojos en este trabajo, que es para compartir el arte del payaso, del circo no sean venidos a menos como en un tiempo se veía. Este reconocimiento lo veo como la dignificación del artista”.

“Que la palabra payaso no sea tan peyorativa, que no sea sinónimo de insulto, sino que se un sinónimo de una labor digna y muy afectuosa. Como artista se tiene que cultivarse y hacer cosas diferentes. A mí me causa mucha tristeza cuando los payasos se reproducen como fotocopiadoras, se parecen unos a otros, los mismos chistes, hablan igual. Deben ser diferentes. Deben asomar su humanidad a través de su personaje”, manifestó Hugo Muñoz.

“Pitillo” se reunió con una veintena de artistas locales que se desempeñan como payasos y dijo: “Ya que estamos en Loreto, reflejen también su idiosincrasia, ese carisma, ese humor amazónico, dicen que el Perú es un país triste, pero para mí es triste de la Cordillera para la Costa, pero en toda la zona del oriente la gente es alegre, no sé si será la influencia brasileña, entonces hay que reflejar también eso”.

Sobre el contenido, sobre los mensajes que se lanzan a través de los chistes. “La dirección de cultura está muy interesada en eso, yo creo que es una oportunidad muy importante para ello. Es importante que se les haya dicho que ser payaso no es solamente bajarse los pantalones, usar frases peyorativas, faltarle el respeto al público, o usar la xenofobia, o la homofobia, el machismo, el racismo, para hacer reír. Yo creo que esos son recursos demasiado fáciles. Ser payaso es un compromiso muy grande y significa crecer como artista”.

“Pitillo” o Hugo Muñoz, se unen para recordar a nuestros lectores que seguirá este fin de semana con nosotros en sus presentaciones de El Show de la Alegría. Hoy y mañana está en doble función en el Aula Magna de la UNAP, a las 5:30 pm. y a las 8:00 pm. Espera que mucha gente asista y se divierta en familia con las ocurrencias del reconocido artista. (Diana LM.)