Bomberos controlaron el fuego después de varias horas

A lo lejos se podía observar una tremenda humareda que se levantaba por toda la zona de la avenida La Participación, en la zona sur de la ciudad.

Por un momento se pensó que se trataba de un voraz incendio que estaba arrasando varias viviendas por este sector, sin embargo se descartó todo esto.

Era un incendio forestal que se registraba en los terrenos del INIA. El viento y el fuerte sol que soportaba la ciudad ayer en horas de la tarde, hizo que se propagara por varias hectáreas de este predio.

Hasta el lugar de los hechos llegó personal de la compañía de bomberos para tratar de controlar el incendio forestal. Lo peor que se temía era que las llamas de fuego alcancen a las viviendas que se encontraban cerca de los terrenos del INIA.

A pesar del pequeño cisterna de los bomberos que estuvo en el lugar y que no se abastecía de agua, lograron controlar en algo el fuego en el lugar.

“Necesitamos más agua porque ya no tenemos nada. Estamos esperando a la cisterna de Sedaloreto para que nos apoye, lo primero que hicimos fue mojar toda la hierba hasta donde nos alcance el agua. El origen del incendio no se sabe, pero lo que nos contaron las personas de este lugar, es que un vecino estuvo quemando maleza y hierba seca lo cual habría provocado el incendio”, contó un integrante de los bomberos. (C. Ampuero)