Decididos a todo. Un total de 40 moradores del distrito de Balsapuerto, entre mestizos y nativos Shawis, vienen movilizándose como medida de protesta para exigir la reposición del alcalde de esa jurisdicción, Nazario Peña Panduro, inhabilitado al recibir una sentencia por cuatro años de pena privativa.

Como se recuerda el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) inhabilitó al alcalde de distrito de Bal-sapuerto, Nazario Peña Panduro, al recibir una sentencia por cuatro años de pena privativa, la sentencia fue emitida por la Corte Suprema de San Martín por los delitos contra la administración pública en su modalidad de peculado y malversaciones de fondos del Estado.

Los moradores se trasladaron hasta Tarapoto donde protagonizaron una protesta en los exteriores del Poder Judicial de San Martín. Los Shawis no aceptan al actual acalde Magno Saavedra Cachique, quien según ellos despacha desde Yurimaguas y estaría de manera ilegal en el cargo, situación que les perjudica, porque hoy en día no hay ejecución de obras en el distrito de Balsapuerto, así lo manifestó Francisco Meza Vásquez, presidente del Comité de Lucha de las comunidades Shawis.

El presidente del Comité de Lucha respondió ante estas medidas, «El jueves se definirá la situación del alcalde, y hoy en día no creemos que ningún medio de comunicación de Yurimaguas, ni mucho menos en la fiscalía y el Poder Judicial de Alto Amazonas, es por ello que solicitan el apoyo de la prensa tarapotina».

El juez Sánchez Bravo a cargo del caso está citando a ambas partes para el próximo jueves, es por ello que los Shawis prometieron volver ese día para esperar una fallo favorable hacia ellos, caso contrario anunciaron seguirán en pie de lucha. (MIPR)