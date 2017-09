Congresista, Manuel Dammert.

“La demanda de Consulta Previa de las comunidades amazónicas se cumplirá con Petroperú”

Ayer en la sesión del Pleno del Congreso con la presencia del premier Fernando Zavala, el congresista del Nuevo Perú, Manuel Dammert, manifestó que le corresponde a Petroperú la explotación soberana del Lote 192. Asís como precisó que la demanda de Consulta Previa de las comunidades amazónicas se cumplirá con Petroperú”.

Además, fundamentó el grave caso de corrupción de la empresa Pacific en la pretendida adjudicación del Lote petróleo 192 y le hizo entrega directa de la documentación probatoria al premier, expresando la necesaria investigación en el Ejecutivo.

El congresista remarcó que Pacific es una empresa inscrita en Canadá que se mueve con accionistas de diversos países, en particular de empresarios venezolanos y la dirección de Peter Volk, empresario venezolano sancionado en Colombia por corrupción.

Dicha empresa pretende que se le adjudique de manera ilegal el Lote 192 en complicidad con funcionarios de Perupetro. El Lote 192 es el más grande lote petrolero del Perú, tiene 115 pozos petroleros en actividad y el Colegio de Ingenieros estableció su valor en 13 mil millones de dólares.

La empresa Pacific fue designada a dedo durante el Gobierno de Ollanta, al producirse un vacío en la licitación de agosto de 2015, y Perupetro entrega directamente sin propuesta ni calificación el Lote 192 a Pacific por dos años. Ahora pretende se le adjudique hasta agotar el petróleo, cuando la Ley 30357 establece que Petroperú debe explotarla por 30 años junto con otros socios.

La Comisión de Energía y Minas del Congreso en su sesión ordinaria del reciente miércoles 06 de setiembre, conoció la denuncia del congresista Manuel Dammert y reiteró la invitación a los presidentes de Petroperú y Perupetro para el próximo miércoles 13 de setiembre.

Luego, solicitará al Pleno del Congreso constituirse en Comisión Investigadora para investigar el no cumplimiento de la Ley 30357 que faculta al constituirse en Comisión Investigadora para investigar el no cumplimiento de la Ley 30357 que faculta la explotación de Petroperú y a la corrupta empresa Pacific.

(PC/Diana LM.)