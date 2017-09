Señaló dirigente Naír Ramírez, del sector Glenda Freitas.

La dirigente estuvo ausente de Iquitos por el fallecimiento de su esposo, al retornar a su distrito se dio con la sorpresa que la obra no avanzaba nada, luego de la promesa de las empresas de iniciar a toda máquina desde los primeros días de agosto.

Una comisión fue en diálogo con el gerente de obras de Punchana, Luis Cohello, y retornó con un pequeño trabajo, el de levantar un puente alterno de palos para que los vecinos puedan salir por Versalles al retirarse totalmente las tablas que iniciaban el puente antiguo. Hoy es un completo peligro para niños y ancianos, transitar por esa zona.

“Francamente que esta obra está a paso de motelo, no avanza nada. Nunca hemos podido dialogar con los empresarios porque ellos no dan la cara, recién hemos podido hablar con el gerente de obras de Punchana. Pensamos que acá ha existido al 100% un error grande porque le han dado a esa empresa para que concluya la obra en un año y no es así, ya se cumplió el plazo y no hay nada, pese a que a ellos ya les han dado más del 50% del presupuesto.

En cuanto a los pocos obreros que se ven quizá se deba a un mal pago, no les cancelan entonces no vienen. Creo sinceramente que esa empresa tiene una mala forma de trabajar, vayan y miren cómo se ha partido la tierra debajo de las casas, estas podrían colapsar en cualquier momento, es un peligro grande.

La empresa no trabaja con criterio técnico y seguridad para las personas. Ya se lo hemos dicho al supervisor del sector Vivienda, pero él hace oídos sordos, hace tiempo que ha debido levantar un informe sobre la mala forma que vienen trabajando las empresas S.T.I y la H&M pero no lo hace”, concluyó Naír.