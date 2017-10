Además representarán al Perú en Panamericano y Sudamericano.

Digno de resaltar. Los atletas de la Asociación Deportiva Toshihiko Koda Judo Club que formaron parte de la delegación de Judo para los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2017 – Etapa Nacional, tuvieron una destaca participación donde obtuvieron medallas de oro yplata.

Los deportistas que consiguieron las preseas fueron: medalla de oro, Yazhet Solange Vela Pérez – Categoría “B” Damas (-53Kg.) del colegio Mariscal Andrés Avelino Cáceres; medalla de plata, Anel Avril Mendieta Tunjar – Categoría “B” Damas (+64Kg.), del colegio San Martin de Porres, y Luis Mario Vascones Gómez – Categoría “B” Varones (-40Kg.), del Cesar Vallejo; y quinto lugar para Keyca Mavila Tapayuri Dahua – Categoría “C” Damas (-57Kg.), de la institución educativa Víctor Raúl Haya de la Torre.

Además, es importante mencionar que selección peruana de Judo ha convocado a loretanos para participar en el Campeonato Panamericano y Sudamericano Sub 13-15 Lima 2017, a desarrollarse del 3 al 5 de noviembre, siendo estos: Yazhet Solange Vela Pérez / Sub 15 (-53kg.), Anel Avril Mendieta Tunjar / sub 15 (+64kg.), Keny Isaac Mori Arimuya / sub 15 (-36kg.), Luis Mario Vascones Gómez / sub 15 (-40kg.).

“Estos jóvenes, a sus cortos 13 y 14 años tendrán la responsabilidad de poner en alto a nuestro querido Perú, para lo cual vienen entrenando arduamente en las instalaciones de la Asociación Deportiva Toshihiko Koga Judo Club, sito en jirón Trujillo 922-Punchana con el objetivo de lograr medalla.

Esto es el fruto de un trabajo planificado donde la disciplina fue la clave del éxito para lograr nuestros objetivos, resaltando el trabajo articulado con las instituciones educativas que confiaron en nuestro club para fortalecer la disciplina de Judo en el deporte escolar. Felicitamos a todos nuestros atletas, entrenadores, delegados y padres de familia por todo el esfuerzo y dedicación a este proyecto de vida”, acotó el Sensei Alex Antezana Aspajo 2do. DAN. (Gonzalo López)