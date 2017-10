Estuvo 15 días internado en una clínica local.

No resistió. Un padre de familia que trabajaba como sereno del distrito de San Juan falleció el último martes en horas de la madrugada tras varios días de agonía en una clínica local de la ciudad. El hombre quien en vida fue, se encontraba realizando trabajos en el techo de una casa.

No se puso el equipo de protección personal y subió a clavar una calamina en el techo de la vivienda, cuando caminaba por la misma pisó en falso y se vino abajo.

El hombre quedó en un charco de sangre y en estado inconsciente, sus compañeros de trabajo al verlo tendido en el suelo fueron en su ayuda y lo trasladaron de inmediato a una clínica local en donde fue atendido por los médicos de turno quienes le diagnosticaron un TEC severo.

El accidente laboral se registró el pasado 02 de octubre y el infortunado estuvo batallando por su vida hasta el último 17 de este mes.

Fue así que Erwin Carihuasairo Canayo (54) deja un profundo vacío en sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.

Según su hija, Lucía Carihuasairo Ojanama (29), la empresa Inversiones La Orosa, en donde su padre trabajaba cubrió con todos los gastos del extinto hombre. Desde las medicinas, internamiento en la clínica, así como sepelio, “no nos podemos quejar, la empresa se portó muy bien con nosotros, la verdad que le voy a extrañar a mi “cariñosito”, tal como le decía a mi papa cuando estaba en vida, era muy alegre pero siempre se dedicó a su trabajo y velaba por nosotros, trabajó también seis meses en el serenazgo de San Juan, por eso es que mucha gente le conoce, ya mi papá dejó de sufrir y ahora está en la gloria de Dios”, dijo Lucía. (C. Ampuero)