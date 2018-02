Policía intervino a varias personas e incautó cantidad de ketes de PBC.

Agentes del Órgano de Inteligencia Regional de la PNP, se vistieron de trabajadores de construcción civil, subieron a un camión y se trasladaron al punto donde se iba a realizar la intervención de estupefacientes.

Fue así que los efectivos policiales llegaron hasta una vivienda ubicada en la calle Juan Ruth, en el asentamiento humano “Toledo”, zona conocida como “ex carapa” e irrumpieron en el inmueble y lograron capturar a por lo menos 10 personas entre consumidores y microcomercializadores de PBC.

Un grupo de hombres que merodeaban el sector, al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga, pero fueron reducidos por los agentes vestidos de civil. Al momento de la intervención uno de los sujetos arrojó al suelo una bolsa de plástico, color transparente, conteniendo en su interior envoltorios de papel periódico que contenía la sustancia ilícita.

Entre tanto cuatro mujeres, entre ellas una menor de edad, fueron intervenidas dentro y fuera de la casa en donde aparentemente se vendía la droga. Una de ellas, con lágrimas en los ojos, trataba de disuadir a los agentes para que no sea llevada a la comisaria, e incluso aducía que tenía a su madre enferma y que no podía dejarla sola.

Tras este megaoperativo, las personas intervenidas fueron trasladas hasta la comisaria Iquitos en donde se realizaron las diligencias respectivas. En la dependencia policial quedaron en calidad de detenidos Segundo Jesús López Pereyra (24), Naith Casternoque Ricopa y Mirian Jesseni Casternoque Ricopa.

De este operativo participaron personal del serenazgo de Maynas y Punchana, así como agentes de la DUES de la PNP

El Dr. Carlos Costa Angulo, Fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial de Prevención del Delito participó de este megaoperativo en cumplimiento al plan de operaciones contra la delincuencia común y crimen organizado. Posteriormente el caso fue derivado a la Sexta Fiscalía Provinc9ial Penal Corporativa de Maynas para que continúe con las investigaciones conforme a ley.

Finalmente se supo que la policía logró incautar la cantidad de 616 ketes que contenían Pasta Básica de Cocaína y 9 bolsitas de marihuana, que eran microcomercializados en esta zona del distrito de Punchana. Intervenciones como éstas continuarán en varios puntos de la ciudad a fin de combatir todo acto ilícito.

(C. Ampuero)