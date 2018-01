Existe orden de captura a nivel nacional y el Ministerio del Interior ofrece 25 mil soles de recompensa para su captura

Presentó hábeas corpus en juzgado penal de la provincia de Requena.

Tensión y temor viene generando en la población del distrito de Curimaná-Padre Abad, comprensión de la jurisdicción de la Región Ucayali, al pretender nuevamente retornar al palacio municipal el ex burgomaestre distrital, Loiber Rocha Pinedo, tras haber presentado a través de su hijo Gerson Jair Rocha Portocarrero, un hábeas corpus ante el juzgado de investigación preparatoria del módulo básico de Justicia de Requena-Loreto, con el propósito de pretender obtener la suspensión de las órdenes de búsqueda y captura que pesan en su contra por la comisión del delito contra la Administración Pública-Peculado y Malversación de Fondos, por un monto aproximado a 3 millones de soles, en agravio de dicha municipalidad y el Estado.

Enterado de estas pretensiones, el presidente del frente de defensa de los intereses del distrito de Curimaná, Eli Martínez Santillán Vilca, acompañado de su secretaria de actas y archivos, Clara Muñoz Rodríguez, así como del presidente de la ronda campesina, Edwin Elías Peraza Amías, y Lucila Rodríguez Vásquez, una de las viudas del luctuoso hecho de sangre ocurrido el pasado 2 de noviembre del 2016, donde perdieron la vida 3 vivientes del lugar y más de un centenar de heridos, no escatimaron esfuerzos para hacer un largo viaje y llegar hasta la ciudad de Iquitos, entrevistándose al mediodía de ayer, con el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto, Dr. Manuel Humberto Guillermo Felipe, quien amablemente les recibió en su despacho y luego de escucharlos atentamente sobre la problemática sustentada por los visitantes, sobre hechos de presunta corrupción que estaría tratando de enquistar en dicho juzgado de la provincia de Requena, el ex alcalde prófugo de Curimaná, Loiber Rocha Pinedo, se comprometió a solicitar información de los actuados con la finalidad de exhortar al responsable de dicho juzgado, actuar con transparencia y administrar justicia de acuerdo a las normas legales vigentes.

De acuerdo a la información presentada por el presidente del frente de defensa de los intereses del distrito de Curimaná, el cuestionado ex alcalde distrital, Loiber Rocha Pinedo, se encuentra solicitado por la Sala Penal de Apelaciones en adición liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, mediante oficio No.62-2015-7/2016-SPA-CSJU/PJ del 15NOV2016, por el delito contra la Administración Pública-Colusión Ilegal y otros, en agravio de la municipalidad distrital de Curimaná, comprendido en el expediente No.00062-7-2402-SA-PE-01.

Asimismo, el ministerio del interior, viene ofreciendo una recompensa de 25 mil soles en favor de la persona que brinde información valedera que permita la ubicación y captura del citado ex burgomaestre distrital. Por todas estas razones, el presidente del frente de defensa de los intereses del distrito de Curimaná, Eli Martínez Santillán Vilca, juntamente con la comitiva que lo acompaña, viene tratando de frustrar el hábeas corpus presentado ante el juez del Juzgado de Investigación Preparatoria del Módulo Básico de Justicia de Requena-Loreto, que despacha el Dr. William Leopoldo Alejo Cruz, comprendido en el expediente Nº 204-2017, mediante el cual, demandan a los magistrados, Dr. Manuel Silva Lozano, juez del Módulo Básico de Campo Verde; Dr. Robín Barrera Rojas, miembro de la Primera Sala Penal; y contra el Dr. Federick Rivera Berrospi, presidente de Sala, quienes en su oportunidad y por existir elementos de pruebas convincentes otorgados por la Contraloría General de la República y otros, han dictaminado las respectivas ordenes de captura a nivel nacional. (GL)