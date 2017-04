Autoridades indígenas y administradores de áreas protegidas de la cuenca del Putumayo trabajan para generar estrategias conjuntas.



Líderes indígenas, administradores de áreas protegidas y representantes de organizaciones no gubernamentales de Perú y Colombia, se vienen reuniendo en el I Encuentro Binacional “Sistemas de Conservación de áreas protegidas y conocimiento local indígena en la cuenca Putumayo Perú – Colombia”, quienes buscan fortalecer los canales de coordinación entre las organizaciones indígenas y el Estado, permitiendo una intervención conjunta para el bienestar y desarrollo de las poblaciones en la cuenca del Putumayo como un gran paisaje bien ordenado y gestionado con responsabilidad y sostenibilidad.

Este encuentro que tiene como sede la ciudad de Iquitos, se inició el lunes 24 y culmina el viernes 28 de abril, participan organizaciones indígenas como COINPA, ACILAPP, ACITAM, ATICOYA, CIMTAR, PANI, CIMPUM y AIZA de Colombia, FECONA, FEPYRA, FECOTIBA, FECOIBAP, FECONAFROPU, FECONAMAI, OISPE y FIKAPIR de Perú; administradores de áreas protegidas del Estado como Parques Nacionales Naturales de Colombia, la Autoridad Regional Ambiental del Gobierno Regional de Loreto y Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Perú. Esta iniciativa cuenta con la colaboración del El Instituto del Bien Común (IBC), The Field Museum de Chicago, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y La Sociedad Zoológica de Frankfurt, con el apoyo financiero de la Fundación Moore y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

La agenda desarrolla una aproximación desde la visión indígena y desde la visión institucional en ambos países, dando especial énfasis a la coordinación entre los Sistemas de Conservación de Áreas Protegidas de Colombia y Perú y las Organizaciones Indígenas presentes en la zona. Durante estos primeros dos días los líderes indígenas e instituciones del Estado formaron grupos de trabajo donde intercambian experiencias con el objetivo de construir propuestas y consensos en torno a la conservación y promoción de una gobernanza responsable y eficiente del Paisaje Putumayo, basado en la gestión del conocimiento tradicional y la sostenibilidad institucionalidad de los sistemas de conservación en Perú y Colombia que permita mantener su estructura ecológica principal.

En este contexto, identificaron, que gracias a la visión de paisaje a gran escala y con enfoque de cuencas, podrán sobrevivir varios sistemas ecológicos y salvarse de la extinción numerosas especies de flora y fauna que se hallan amenazadas y son de gran importancia para los medios de vida de las poblaciones humanas; podrán permanecer los valores culturales y las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas, en el paisaje.

En estos dos primeros días se logró el análisis situacional binacional en lo que se refiere a trabajos organizativos de federaciones y comunidades indígenas, así como el esfuerzo que realizan las instituciones no gubernamentales y el Estado, de ambos países, en busca de generar condiciones de conservación ambiental y sociocultural transfronterizas en el paisaje Putumayo Amazonas.

Consideran que es importante construir un puente entre los sistemas de conocimiento tradicionales y científicos presentes en este gran paisaje, colaborar desde un enfoque de gobernanza participativa en la consolidación de una visión integral de bienestar y desarrollo socioambiental, así como contribuir a la búsqueda de la sostenibilidad institucional de los sistemas de conservación de Perú y Colombia.

En este encuentro confluyen por primera vez poblaciones indígenas fronterizas, del pueblo Bora, Murui, Ocaina, Huitoto, Ocaina, Kichwa, Secoya, Maijuna, Ticuna y Miraña. Estas poblaciones están asentadas a lo largo del río Putumayo, Amazonas y Napo en el Perú y Apaporis, Caquetá, Amacayacu, Amazonas y Putumayo en Colombia. Están presentes autoridades indígenas del Municipio de Leguízamo, Alto Resguardo Predio Putumayo, (Zona Arika, Pueblo Murui), Pueblo Miraña y Bora del Medio Amazonas, Indígenas del resguardo Cotuhé del Putumayo, Comunidad de Buenos Aires, Comunidad de San Martín e indígenas del Trapecio Amazónico – Resguardo Mocagua. (MIPR)