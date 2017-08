No hubo víctimas que lamentar

En el desalojo a los invasores de las áreas verdes del Ah Los Maderos que finalmente se dio, no se presentaron mayores inconvenientes o daños a la población vecina al sector en desalojo, más aún a los invasores que se replegaron ante la fuerza del orden público.

Quique Rodríguez Rodríguez, juez del Juzgado Penal Mixto de Alto Amazonas, manifestó que este mandato se tenía que dar y cumplir sí o sí porque la ley así lo faculta.

“Acá no se ha cometido ningún abuso de autoridad toda vez que los invasores han estado advertidos de desalojar de manera pacífica el lugar, pero ante la negativa se tuvo que proceder de acuerdo a ley, gracias a Dios no se presentaron personas heridas o víctimas que lamentar”, dijo el magistrado.

Nilton Quijano Valderrama, comandante de la Policía Nacional, indicó que han actuado de manera inteligente y con estrategia, es por ello que no hubo personas heridas o población de Los Maderos afectada por los gases lacrimógenos.

“Podemos decir que este desalojo ha sido un éxito y este es el segundo que se da en este año y hemos salido victoriosos; es decir, estamos haciendo cumplir el principio de autoridad y la defensa de la propiedad”, indicó.

(Gonzalo López)