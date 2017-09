Robos y asaltos son constantes en la zona

Moradores del asentamiento humano “Alejandro Toledo” del distrito de Punchana, mostraron su malestar porque los asaltos y robos son constantes por esa zona a consecuencia que un Puesto de Intervención Rápida-PIR del serenazgo permanece abandonado todas las noches.

Los moradores del lugar tuvieron que auxiliar a un motocarrista que estaba siendo cogoteago la madrugada de ayer, mientras que los serenos punchaninos brillaban por su ausencia.

“Estos delincuentes se hicieron pasar como pasajeros y trataron de robarle su vehículo a un motocarrista por acá en nuestro asentamiento humano que de la noche a la mañana se ha vuelto en tierra de nadie. Un grupo de mujeres tuvimos que salir en favor del motocarrista e hicimos correr a los delincuentes. A pesar que hay una caseta del serenazgo, pero no hay personal. Los fumones han hecho de esta garita su guarida donde se ponen a consumir drogas. No hay seguridad en esta parte de Punchana”, dijo una vecina del lugar.

Ante esta situación, los pobladores realizaron un plantón en el frontis de este PIR para que exigir más presencia policial y de los serenos. La presencia de personas de mal vivir es común por este lugar y las autoridades no hacen nada para paliar la necesidad de los vecinos.

(C. Ampuero)