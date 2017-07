Se jugó en Caballo Cocha y Nauta

Ayer se llevó a cabo la segunda fecha de la etapa Departamental de la Copa Perú, en las ciudades de Caballo Cocha y Nauta. Todos los cotejos se mostraron emocionantes y todavía no hay un equipo clasificado a la liguilla final.

Estos fueron los resultados de ayer:

Sede Caballo Cocha

La Iquiteña (Caballo Cocha) 0 – 0 Deportivo UNAP (Contamana)

Club Deportivo Mototaxistas (Caballo Cocha) 4 – 4 Shebonal (Requena)

Descansó: San Pablo (Requena)

Angamos Juventud Bellavista ganó 3 puntos por no presentación de Valentín Uriarte (Contamana), con lo cual sumó 6 puntos, debido a su victoria del domingo ante Mototaxistas.

Sede Nauta

Kola San Martín (Maynas) 2 – 1 UNAP Zootecnia (Yurimaguas)

Asoc. Cultural El Milagro (Nauta) 1 – 0 Deportivo Salud (Datem del Marañón)

Hércules (Nauta) 3 – 1 Club Deportivo UNAP (Datem del Marañón)

Estudiantil CNI ganó 3 puntos por no presentación de Deportivo Municipal de Yurimaguas, con lo cual sumó 6 unidades debido a su triunfo ante Club Deportivo UNAP la fecha anterior. (Gonzalo López)