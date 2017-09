Asegura Kerry García, director regional de la Producción.

Luego que un grupo de comercializadores de huevo protestaran por la constancia de capacidad productiva y cobertura de consumo regional, entregada a la asociación APALOR a través de la Resolución Directoral 318-2017, el director de la producción Kerry García, salió a explicar el tema.

“Dicha constancia de capacidad productiva y cobertura de consumo regional, no da ninguna autorización y tampoco otorga ningún derecho, pero decían que ya no podían traer huevos a Iquitos. Una cosa es que quiten el reintegro tributario y otra que no puedan traer huevos.

Existe la economía de libre mercado y cualquier comerciante puede traer y vender huevos. Nosotros emitimos la constancia y solamente les decimos cuánto es la capacidad productiva de la empresa que solicita como lo ha hecho Apalor que es de un 80%.

Ellos (los que protestan) deben requerir otros requisitos y pedir ante Sunat que es la que puede autorizar u otorgar beneficios tributarios, evaluación de por medio y una resolución viendo dónde se quitaría a productos similares. Nosotros emitimos la documentación solicitada, pero no damos ninguna autorización o derecho”, concluyó García.