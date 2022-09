Gorel organizó actividades recreativas, deportivas y culturales



En esta temporada del año, las playas en Loreto se caracterizan por ser zonas de sano esparcimiento, mientras en otras regiones se encuentran en invierno. En ese sentido, a fin de buscar alternativas y realizar esfuerzos denodados para sacar adelante la economía de la región, luego de sufrir los estragos de la pandemia por la Covid-19, el Gorel, liderado por el Lic. Elisban Ochoa Sosa, ha organizado el Verano Amazónico 2022, desde el 15 al 24 de setiembre.

Una semana recargada de actividades que tuvieron como escenarios a las mejores playas de Iquitos y otros puntos de la ciudad, permitiendo la llegada de gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros, que, junto a la población, disfrutaron de todos estos eventos y generaron beneficio económico a favor de los restaurantes, hoteles, comerciantes, transportistas y a toda la ciudadanía en general.

La festividad inició con la campaña de recojo de residuos sólidos en las playas de Iquitos, en el marco del Día Internacional de la Limpieza de Playas, logrando intervenir: Quistococha, Uni Tsuni, Tipishca, Muyuna, Pampachica, Manacamiri y Amazonas, dejando a estos espacios en óptimas condiciones. De la misma forma, en estos lugares se instaló marcos fotográficos para capturar momentos inolvidables de esta época veraniega. Posterior a ello, se desarrollaron las siguientes actividades:

NOCHES DE CULTURA VIVA

El 17 y 20 de setiembre, cientos de familias disfrutaron de “Noches de Cultura Viva”, en la plaza Abelardo Quiñones y 28 de Julio, respectivamente. Se presentaron los ganadores de los diferentes concursos de III Convocatoria Artística y Cultural, entre cantantes, declamadores, pintores, cuentacuentos y más.

El evento reunió a decenas de familiar para disfrutar de la puesta en escena de estos grandes talentos. “Qué lindo que se esté dando vitrina a los talentos loretanos, somos artistas que a veces no tenemos esa oportunidad de mostrarnos, con casi 20 años de carrera en la música, quiero aplaudir a la organización de brindar un show a las personas que vienen a las plazas a pasar un buen rato”, dijo Martín Capillo, canta autor loretano.

CAMPEONATO DE FÚTBOL Y VÓLEY PLAYA

El domingo 18 del presente mes, se dio inicio al Campeonato Deportivo de Fútbol y Vóley Playa en el Complejo Turístico “Quistococha”, el mismo que tuvo a más de 35 equipos en competencia, siendo 17 los que pasaron a la final, que se desarrolló el 24 de setiembre en la playa del Amazonas.

La población pidió que se continúe realizando estas actividades, porque ayudan a que otros conozcan toda nuestra cultura y belleza natural. “Estoy contento que se haya organizado este Verano Amazónico, que fomenta el deporte y sobre todo impulsa el turismo, me alegra participar de este evento deportivo. Estuve presente con mis amigos y familia en casi todas las actividades que se desarrollaron”, manifestó Julio Flores, participante del campeonato deportivo en Quistococha.

COMPARSA AMAZÓNICA “LORETO EN EL TIEMPO”

Uno de los eventos más esperados, se realizó el miércoles 21 de setiembre. La Plaza 28 de Julio fue escenario de la Comparsa Amazónica “Loreto en el Tiempo”, que consistió en un desfile de carros alegóricos y estampas de danzantes; mediante los cuales se recreó la historia, colonización de la ciudad, época del caucho y el descubrimiento del río Amazonas, representando mitos y leyendas que pertenecen a la cultura regional.

Los visitantes mostraron su emoción después de presenciar la increíble puesta en escena. “Estos son eventos que se debe hacer constantemente, espero que para el próximo año también lo hagan y se convierta en una tradición, porque esto ayuda al crecimiento de la economía de la región, atrae a los turistas y a nosotros como loretanos, estoy orgullosa de haber nacido en esta ciudad”, expresó la señora Teresa Flores.

“Vengo desde Huaral, la estoy pasando muy bien, esta presentación me ayudó a conocer un poco más sobre Iquitos, ya vine con anterioridad, pero es la primera vez que veo que se hace este evento, además estoy disfrutando de la temporada de verano para conocer las playas de la selva y otros lugares”, manifestó Jenny Panduro, turista.

CARRERA INTERNACIONAL DE BALSAS EN EL RÍO AMAZONAS

La XXIII edición de la Carrera Internacional de Balsas en el río Amazonas del 22 al 25 de setiembre, se dio gracias al convenio suscrito entre el gobierno regional de Loreto y la Empresa Iquitos 24 SRL, que tuvo como objetivo promover y posicionar a nuestra Maravilla Natural del Mundo.

Los equipos competidores partieron de la ciudad de Nauta en un recorrido de más de 190 km hasta llegar al embarcadero “Enapu” de Iquitos, haciendo paradas en puntos estratégicos para alimentarse e hidratarse.

Después de largos días de competencia se llevaron el título de Campeones, el equipo “San Joaquín de Omagua” con un tiempo de 17 horas, 3 minutos, 3 segundos y “Los Paiches” con un total de 17 horas, 3 minutos, 2 segundos, convirtiéndolo en un empate técnico; en 2do lugar llegó el equipo “La Bella y La Bestia” representantes de Canadá con un total de 18 horas 49 minutos 21 segundos, en 3er lugar “Los Hijos Tamishaquinos” con un total de 20 horas, 1 minuto, 42 segundos y finalmente 4to lugar el equipo “Usain Boat” de Inglaterra con un tiempo se 22 horas, 34 minutos, 23 segundos.

FESTIVAL DE BOTES

Más de 20 embarcaciones totalmente decoradas navegaron desde Bellavista Nanay hasta la playa del Amazonas, decoradas con temáticas alusivas al carnaval amazónico y cuidado del medio ambiente; moradores de la zona, hicieron la demostración de la pesca con tarrafa y se dio la gran final del Campeonato Deportivo de Fútbol y Vóley Playa. Amenizó el momento, los embajadores de la Marca Loreto, Los Fabulosos Wembler’s de Iquitos

“Qué lindo ver que se hacen estos eventos, la creatividad de los decorados en los botes fue impresionante, me da mucho gusto de haber participado, además, se ve el trabajo que han realizado para que salga genial, quedé encantada”, sostuvo María Elena Satalaya, visitante.

XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CANCIÓN DE LA AMAZONÍA – FICA 2022

Luego de 29 años, volvió este festival que causó gran expectativa y logró colocar a Loreto ante los ojos del mundo. El estadio Max Augustin, recibió a miles de espectadores en las noches de gala del 22 al 24 de setiembre. El evento fue denominado Carbono Neutral, además de participar la ONG Ciudad Saludable que promovía la segregación de botellas plásticas y lata que serán donadas a la Asociación de Recicladores de Loreto Limpio y Sano.

Un total de 24 competidores se disputaron los grandes premios, obteniendo el Manguaré de Bronce el tema: “Solo Tengamos Fe” de Jackeline Francoise Rodríguez, con un premio de $10 mil dólares; Manguaré de Plata con el tema: “Aprovechemos” de Juliee Ana Freund, más $15 mil dólares, donando el premio a la organización para las próximas ediciones del FICA y el premio mayor, Manguaré de Oro, lo obtuvo Liliam Cornelio Pino con el tema: “Pachamama Madre Tierra”, que se llevó $20 mil dólares.

También se hizo entrega de premios especiales, teniendo como ganadores en las siguientes categorías: canción ecológica del FICA “Salvemos nuestra Amazonía”; mejor intérprete “Río Amazonas”, Adriana Nicole; canción popular “Vos Estás Aquí”, además de premios en efectivo.

Artistas nacionales e internacionales, hicieron cantar y bailar al público. Se presentaron: Los Borgias, Lil Silvio y el Vega, E O Tchan, La Fabri-k, Patricio Suárez Vertiz, Jorge Gatto Show de los Iracundos, Claudio Narea de los Prisioneros, Bareto, Autocontrol, Eva Ayllón, Lita Pezo y Alberto Barros.

El gobierno regional de Loreto, patrocinó este evento de talla internacional, apostando por la cultura y promoviendo el turismo. La organización AC FICA, recibió el respaldo y total apoyo del gobernador, Lic. Elisban Ochoa Sosa.

Durante los días de realización del evento, se ha recibo un sin número de comentarios, aquellos que pudieron presenciar los primeros eventos hace 29 años, se mostraron emocionados por el retorno del show más grande que ha tenido Loreto.

“Yo estuve en las diez anteriores fechas, conozco este tipo de eventos, estuve en la primera fecha donde ganó un loretano, voy a seguir apoyando este tipo de eventos, la idea es que este tipo de actividades se realicen todos los años, ojalá todos podamos participar y creer en las cosas que se hacen para mejorar nuestras condiciones de vida y precisamente el FICA es una ventana al mundo, nosotros tenemos que darnos a conocer”, dijo la Lic. Educación Efrocina Gonzáles.

“Es un gran proyecto que se vuelve realidad, cuando era niño yo asistí a los primeros FICA, hoy volvemos a disfrutarlo. Yo soy de las personas que cree que el turismo va a salvar a Loreto, ya no hay petróleo y debemos olvidarnos de vivir de ello, trabajemos fundamentalmente en el área turística, apoyando a los hermanos motocarristas, hoteles, restaurantes, este tipo de espectáculo contribuye a la reactivación económica”, manifestó Luis Alberto Flores, empresario loretano.

Algunos periodistas resaltaron la importancia de invertir en proyectos culturales de esa magnitud que ayuda en la economía de la región. “Es una maravillosa experiencia porque la gente está entusiasmada, hay que valorar que esto debe de seguir. Considero que tres cosas tienen que seguir en esta ciudad: la Feria del Libro, la Expo Amazónica y el FICA, que sigan por muchos años, que nunca más debe detenerse, esto es una demostración la gente está ávida de espectáculos, nos alegra y nos motive a sentirnos orgullosos de ser loretanos. Esta gestión va ser recordado por haberlo hecho realidad el FICA y también por reiniciar actividades de este tipo”, expresó Jaime Vásquez, periodista.

“Que gusto me da que hoy el pueblo haya venido a apoyar por la cultura, este evento nos representa a todos los loretanos, quiero pedir a la población un poco de calma, después de 29 años estamos reiniciando nuestro FICA. Ahora los jóvenes contarán sus propias experiencias porque son ellos los que han respondido favorablemente a esta iniciativa. Las autoridades tienen que seguir apoyando este tipo de eventos culturales y musicales que, además ayuda al sano esparcimiento del pueblo”, dijo Alfonso Yalta, periodista.

Por su parte, el gerente regional (e) de Comercio Exterior y Turismo, biológico Tony Mori, mostró su alegría por la gran acogida que recibió las diferentes actividades. “Es muy gratificante ver que la población ha participado, que los turistas estén respondiendo favorablemente, somos bendecidos al tener este verano mientras que en otras regiones están de frío, es nuestra oportunidad de que el país y el mundo conozca lo que Iquitos y Loreto como región tiene para ofrecer y durante toda esta semana logramos el objetivo, espero que está iniciativa perdure en el tiempo”, expresó.

De esta forma, las actividades programadas dentro del Verano Amazónico 2022 se desarrollaron con gran éxito, logrando marcar la agenda nacional y generando dinamismo económico en la región. “Me siento muy emocionado, esta semana se vivió el Verano Amazónico y me da mucho gusto que la población haya participado de las actividades, se ha visto el movimiento económico, sobre todo, que los turistas hayan podido disfrutar de una nueva alternativa de recreación”, manifestó el gobernador regional, Lic. Elisban Ochoa Sosa.

A través de estas y otras actividades, el Gorel viene impulsando el crecimiento turístico en la región, reactivando la economía después de pasar por una crisis sanitaria a causa de la Covid-19, del mismo modo, cumple con el compromiso de convertir a Loreto en una región turística, productiva y comercial.