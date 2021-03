Sin profundizar en la noticia dieron a conocer que en Yurimaguas se habían robado 17 vacunas contra Covid

Siendo absolutamente falso el hecho que incluso se propaló a nivel nacional.

Algunos analizan lo difundido como “cortina de humo” que beneficiaba a funcionarios cuestionados por la escasez de oxígeno en Loreto.



El pasado miércoles 24 de febrero se realizó en la Red de Salud Alto Amazonas un control de vacunas contra el Covid-19 (Sinopharm), con respecto a los vacunados del día mencionado encontrándose un faltante de una (1) dosis de la vacuna.

Cabe indicar qué al realizar el inventario correspondiente de las 250 vacunas proporcionadas, obtuvieron un saldo de 71 vacunas no utilizadas, por lo que se debió evidenciar 179 frasquitos de vacunas usados. Sin embargo, se verificó la existencia física solo de 172 frasquitos utilizados, siendo que faltaban 7 frasquitos de vacunas.

Por ello se inició la búsqueda de ese faltante, por lo que luego encontraron dos (2) frasquitos de vacunas vacíos en el depósito de residuos sólidos. Y dentro de los termos de vacunación encontraron cuatro (4) frasquitos de vacunas llenos. Convirtiendo el saldo a 75 vacunas intactas, 174 frasquitos de vacunas usadas y un faltante de un frasquito de vacuna no encontrado.

Sin embargo, al realizar el cruce respectivo con la documentación, constataron la existencia de 175 formatos de consentimiento del personal de salud para la vacunación correspondiente. Con lo cual los responsables de hacer el seguimiento, elaboraron el acta respectiva al hecho advertido.

Por lo que ahora en esa red tienen claro que los frasquitos de la importante vacuna no se pueden arrojar en cualquier sitio, sino que tienen que darle un manejo de residuos sólidos adecuado, así como todo el material utilizado para el objetivo. No puede echar ni un solo frasquito en cualquier sitio, todos deben ser echados en los depósitos asignados.

Porque luego hay irresponsables que escuchan rumores y a un 7 sin profundizar en el hecho, lo convierten en 17 vacunas sustraídas de esa red. ¿Cortina de humo?