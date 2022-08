“Es falso que haya personas que puedan influenciar en el JNE en contra o a favor de un candidato”, señala Aldo Atarama.



El presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Maynas, Aldo Atarama, alertó que existen mafias dentro de las organizaciones políticas o cerca de ellas que ofertan “arreglos” con la instancia electoral para anular o provocar tachas, o simplemente inferir en el proceso electoral, lo cual termina siendo falso.

“Se trata de gente que rodea a los candidatos, no es gente que se acerque al JEE o el JNE. Desde ya a los candidatos les exhortamos a botarles de su lado porque son delincuentes, les quieren hacer ver que todo se compra o arregla y eso es mentira, no actuamos así”, declaró.

Agregó que estas personas cobran considerables sumas de dinero y acaban estafando a las organizaciones políticas. Asimismo, explicó que el proceso de tacha no es tan sencillo como se cree, sino que pasa por todo un proceso de evaluación y verificación de información.

“La ley pone los parámetros y dice qué se debe presentar. Cuando un candidato solicita suscripción, debemos revisar si ha presentado toda la documentación y a partir de ahí resolvemos, no es porque alguien es amigo de funalo de tal. Quiero denunciar a esta gente que engaña a los candidatos y les pide dinero para pagar al JEE o al JNE, pero solo los usa para sacar plata”, manifestó.

En esa línea, recordó a los candidatos que cada proceso electoral es diferente al anterior, por lo que si en anteriores postulaciones no tuvieron problemas en inscribirse, nada impide que ahora lo tengan; por lo que el trabajo de personeros y técnicos debe ser minucioso.

(A. Padilla)